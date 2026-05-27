COSA DICONO LE STELLE

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Oroscopo di oggi 28/05

Oroscopo del Giorno
Cristina Lamia
Author: Cristina Lamia
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Ariete
Hai voglia di fare tutto subito. La pazienza oggi è ufficialmente dispersa. Cerca però di non trasformare ogni discussione in una finale mondiale.

Toro
Hai bisogno di comfort, silenzio e magari qualcosa di molto buono da mangiare. Terapia approvata dalle stelle.

Gemelli
Oggi sei brillante ma anche parecchio dispersiva. Potresti dimenticare qualcosa mentre racconti una storia lunghissima.

Cancro
Hai bisogno di affetto ma senza ammetterlo apertamente. Il problema è che gli altri non leggono il pensiero.

Leone
Fascino altissimo, umore leggermente teatrale. Oggi qualcuno potrebbe finalmente darti le attenzioni che desideri.

Vergine
Hai voglia di ordine ma il caos sembra inseguirti con determinazione.

Bilancia
Oggi cambi idea facilmente. In pratica sei un referendum ambulante.

Scorpione
Intensità emotiva alta. Cerca solo di non vedere tradimenti immaginari ovunque.

Sagittario
Hai bisogno di libertà e spontaneità. Giornata perfetta per fare qualcosa fuori programma.

Capricorno
Lavori troppo e sorridi poco. Oggi regalati qualcosa di leggero.

Acquario
Hai idee geniali ma spiegarle agli altri resta uno sport estremo.

Pesci
Sensibile e intuitiva. Oggi fidati delle emozioni giuste.

Frase del giorno:
“Essere maturi significa smettere di spiegarsi a chi ha già deciso di non capire.”

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Cristina Lamia
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