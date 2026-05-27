Oroscopo di oggi 28/05

♈ Ariete
Hai voglia di fare tutto subito. La pazienza oggi è ufficialmente dispersa. Cerca però di non trasformare ogni discussione in una finale mondiale.
♉ Toro
Hai bisogno di comfort, silenzio e magari qualcosa di molto buono da mangiare. Terapia approvata dalle stelle.
♊ Gemelli
Oggi sei brillante ma anche parecchio dispersiva. Potresti dimenticare qualcosa mentre racconti una storia lunghissima.
♋ Cancro
Hai bisogno di affetto ma senza ammetterlo apertamente. Il problema è che gli altri non leggono il pensiero.
♌ Leone
Fascino altissimo, umore leggermente teatrale. Oggi qualcuno potrebbe finalmente darti le attenzioni che desideri.
♍ Vergine
Hai voglia di ordine ma il caos sembra inseguirti con determinazione.
♎ Bilancia
Oggi cambi idea facilmente. In pratica sei un referendum ambulante.
♏ Scorpione
Intensità emotiva alta. Cerca solo di non vedere tradimenti immaginari ovunque.
♐ Sagittario
Hai bisogno di libertà e spontaneità. Giornata perfetta per fare qualcosa fuori programma.
♑ Capricorno
Lavori troppo e sorridi poco. Oggi regalati qualcosa di leggero.
♒ Acquario
Hai idee geniali ma spiegarle agli altri resta uno sport estremo.
♓ Pesci
Sensibile e intuitiva. Oggi fidati delle emozioni giuste.
Frase del giorno:
“Essere maturi significa smettere di spiegarsi a chi ha già deciso di non capire.”