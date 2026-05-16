“Magnificat” di Alda Merini al Teatro degli Angeli: Arianna Scommegna dà voce alla Maria più umana e tormentata

Dal 19 al 22 maggio il Teatro degli Angeli di Milano ospita Magnificat, intenso spettacolo tratto dall’omonimo poema di Alda Merini, con Arianna Scommegna protagonista e la regia di Paolo Bignamini. Un appuntamento teatrale che attraversa poesia, spiritualità e fragilità umana, restituendo al pubblico una figura della Vergine Maria lontana dall’iconografia immobile e distante, profondamente immersa invece nei dubbi, nelle paure e nella vertigine del destino.

Sul palco, la potente interpretazione di Arianna Scommegna accompagna gli spettatori dentro l’universo poetico di Alda Merini, dove Maria prende forma come una giovane donna sospesa tra stupore e timore, innocenza e consapevolezza. Una ragazza chiamata a custodire qualcosa di immenso e incomprensibile, alle prese con il peso di una scelta che sembra travalicare i limiti stessi dell’umano.

Nel Magnificat di Merini, Maria non è soltanto madre di Dio, ma anche adolescente smarrita, creatura fragile e corpo che si confronta con il mistero. Il testo fa convivere emozioni apparentemente opposte: spavento e speranza, dubbio e fede, sgomento e amore. È proprio questa tensione continua a rendere l’opera intensa e sorprendentemente contemporanea.

La regia di Paolo Bignamini costruisce una scena che richiama quasi un’Annunciazione moderna, fatta di silenzi, luce e attesa. Come in un dipinto sospeso nel tempo, il corpo di Maria diventa il luogo in cui il divino irrompe nella quotidianità, lasciando aperte domande universali sul senso del dolore, della responsabilità e della salvezza.

Alda Merini, poetessa profondamente legata ai temi della spiritualità e dell’abisso umano, sembra fondersi con la figura che racconta. La sua Maria è donna e simbolo, presenza concreta e immagine del mistero. Una figura capace di attraversare il dolore più profondo fino a intravedere, dentro la sofferenza, la possibilità di una rinascita.

Magnificat andrà in scena dal 19 al 22 maggio 2026 al Teatro degli Angeli di Milano (Via Pietro Colletta 21).

Lo spettacolo è tratto dal testo di Alda Merini, con adattamento di Gabriele Allevi, interpretato da Arianna Scommegna, con la regia di Paolo Bignamini. Le musiche sono di Giulia Bertasi, scene e aiuto regia di Francesca Barattini, mentre il disegno luci è firmato da Fabrizio Visconti. La produzione è del Teatro de Gli Incamminati, in collaborazione con ScenAperta Altomilanese Teatri e ATIR Teatro Ringhiera.