Croazia, concluso il progetto Barnahus per una giustizia più vicina ai bambini vittime di abusi

La Croazia si avvicina all’introduzione del modello Barnahus, la “Casa dei bambini”, pensato per migliorare la risposta istituzionale nei casi di abuso sessuale e violenza contro i minori.

Il 19 maggio, a Zagabria, si terrà la conferenza finale del progetto congiunto tra Unione Europea e Consiglio d’Europa “Implementing the Barnahus Model in Croatia”. L’incontro si svolgerà presso la Biblioteca nazionale e universitaria e riunirà autorità croate, esperti internazionali, professionisti della tutela minorile e sopravvissuti ad abusi sessuali durante l’infanzia.

Il modello Barnahus, nato in Islanda, è oggi considerato uno dei principali strumenti europei per affrontare i casi di abuso sui minori. L’obiettivo è riunire in un unico luogo indagini penali, assistenza sociale, supporto psicologico e servizi di protezione, evitando che il bambino debba ripetere più volte il racconto dell’abuso e subire una nuova vittimizzazione.

Il progetto, durato tre anni, ha sostenuto la Croazia nella costruzione del quadro giuridico, istituzionale e operativo necessario per applicare il modello. Tra i risultati figurano una bozza di legge sul Barnahus, protocolli di collaborazione tra istituzioni, percorsi di formazione per professionisti e linee guida sugli standard organizzativi e sugli spazi adatti ai minori.

Uno dei momenti centrali della conferenza sarà la firma di un memorandum d’intesa sulla cooperazione interistituzionale da parte del ministro croato della Giustizia, della Pubblica amministrazione e della Trasformazione digitale, Damir Habijan, insieme ai rappresentanti delle istituzioni coinvolte nella protezione dei minori e nel sistema giudiziario.

Il programma prevede anche le testimonianze di due sopravvissuti ad abusi sessuali e sfruttamento minorile provenienti dalla Svezia. I loro interventi serviranno a raccontare l’impatto concreto del sistema Barnahus sul percorso di recupero e sull’accesso alla giustizia.

Nel corso della giornata si discuterà inoltre del futuro Barnahus croato, delle riforme legali ancora necessarie, del rafforzamento delle competenze professionali e delle strategie per aumentare la consapevolezza pubblica sui casi di abuso sessuale contro i minori.

Alla conferenza parteciperanno rappresentanti del Consiglio d’Europa, della Commissione europea e delle istituzioni croate, tra cui la garante croata per l’infanzia Tatjana Katkić Stanić.