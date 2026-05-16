COSA DICONO LE STELLE

spot_img

L'ALCHIMISTA PRESENTA

spot_img

L'ALCHIMISTA PRESENTA

spot_img

NOVITà

spot_img

“Posso battere Kennedy a golf”: Massimo De Luca porta al Teatro degli Angeli gli intrecci tra sport e politica

Spettacoli&Live
Redazione
Author: Redazione
1 min.read

Dal 27 al 28 maggio 2026 il Teatro degli Angeli di Milano ospita Posso battere Kennedy a golf, racconto teatrale scritto e interpretato da Massimo De Luca, con la regia di Paolo Bignamini.

Lo spettacolo attraversa quei territori in cui lo sport smette di essere soltanto gioco, competizione o spettacolo, e diventa specchio della storia. Un campo da golf, una piscina olimpica, uno stadio o un podio possono trasformarsi in luoghi simbolici, dove tensioni politiche, rivalità internazionali e battaglie ideologiche emergono con forza inattesa.

Massimo De Luca ripercorre alcuni tra gli episodi più significativi e sorprendenti di questo rapporto complesso: dai boicottaggi olimpici che, tra gli anni Settanta e Ottanta, misero a rischio la sopravvivenza stessa dei Giochi, fino alla sfida mai disputata tra Fidel Castro e John Fitzgerald Kennedy. Una partita a golf rimasta sospesa nell’immaginario, apparentemente leggera, ma carica di sottintesi politici.

Nel racconto trovano spazio anche figure e momenti drammatici del Novecento, con lo sport attraversato dalle ombre di Hitler, Francisco Franco e Augusto Pinochet. Tra gli episodi ricordati c’è anche il celebre “bagno di sangue di Melbourne”, la partita di pallanuoto disputata il 6 dicembre 1956 alle Olimpiadi australiane tra Ungheria e Unione Sovietica, poche settimane dopo la repressione sovietica della rivolta ungherese.

Posso battere Kennedy a golf mostra quanto sia fragile l’idea di separare sport e politica. Due mondi che spesso fingiamo lontani, ma che in realtà parlano la stessa lingua della società, dei conflitti e del potere.

Lo spettacolo andrà in scena al Teatro degli Angeli, in Via Pietro Colletta 21 a Milano, dal 27 al 28 maggio 2026.

Scritto e interpretato da Massimo De Luca, con la regia di Paolo Bignamini, spazio scenico di Michela Invernizzi, aiuto regia di Giulia Asselta. Produzione Teatro de Gli Incamminati.

Previous article
“Magnificat” di Alda Merini al Teatro degli Angeli: Arianna Scommegna dà voce alla Maria più umana e tormentata
“Magnificat” di Alda Merini al Teatro degli Angeli: Arianna Scommegna dà voce alla Maria più umana e tormentata
Next article
lanobile, “ancorabugie” feat. fvllen: il lato tossico delle relazioni, tra luci strobo e sentimenti storti
lanobile, “ancorabugie” feat. fvllen: il lato tossico delle relazioni, tra luci strobo e sentimenti storti
Redazione
Redazionehttps://www.mondoraro.org
Un gruppo di "matti", con la voglia di informare e divertirsi...

ARTICOLLI COLLEGATI