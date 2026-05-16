lanobile, “ancorabugie” feat. fvllen: il lato tossico delle relazioni, tra luci strobo e sentimenti storti

“ancorabugie” di lanobile feat. fvllen è una di quelle canzoni che sembrano nate alle tre di notte, quando la festa sta finendo ma i pensieri iniziano a fare troppo rumore.

Dentro c’è il racconto di una relazione tossica, raccontata con un’estetica pop malinconica fatta di discoteche, luci sparate in faccia, alcool, caos emotivo e promesse che si rompono più velocemente dei bicchieri sul bancone.

La storia parte da lì: una pista da ballo, un incontro, il fascino magnetico di qualcuno che sembra impossibile da ignorare. Poi però arrivano le bugie. Tante. Troppe. E quel mix strano tra attrazione e distruzione che rende certi rapporti difficili da lasciare andare anche quando fanno male.

Il featuring con fvllen aggiunge ancora più atmosfera al pezzo. Le due voci si rincorrono tra ricordi, dubbi e fragilità condivise, trasformando “ancorabugie” in una specie di dialogo emotivo pieno di crepe, nostalgia e caos sentimentale.

Il mood è super cinematico: immagini da after, messaggi lasciati in visualizzato, parole dette male e silenzi ancora peggiori. Una canzone che parla di narcisismo, dipendenze emotive e di quella sensazione terribile di sapere già come andrà… ma restarci dentro lo stesso.

“ancorabugie” ha il sapore delle relazioni complicate che tutti, almeno una volta, abbiamo visto da vicino. Quelle che iniziano come un film bello e finiscono come una playlist triste ascoltata in loop.

Perfetta per chi ama il pop emotivo con un po’ di buio dentro.