Rita Fusaro, “Il peso dei miei sbagli”: quando lasciarsi andare diventa un atto d’amore per sé

“Il peso dei miei sbagli” di Rita Fusaro è una ballad intensa che racconta quel momento preciso in cui capisci che un amore non si può più salvare, anche se ci hai provato con tutto quello che avevi.

Il brano entra dentro una relazione arrivata al limite, fatta di tentativi, ricadute, promesse fragili e ferite che restano addosso. Non c’è più armonia, non c’è più quella complicità che teneva insieme tutto. Rimangono solo i segni di qualcosa che ha fatto male troppo a lungo.

La cosa più forte del pezzo, però, non è la fine della storia. È la scelta di rimettersi al centro. Rita Fusaro canta una presa di coscienza potente: lasciare andare non significa perdere, ma smettere di farsi male per restare dentro qualcosa che non cura più.

La sua voce porta il brano in una zona emotiva molto diretta, senza bisogno di esagerare. C’è dolore, certo, ma anche dignità. C’è fragilità, ma anche quella forza silenziosa di chi decide finalmente di scegliersi.

Cantautrice calabrese, Rita Fusaro ha sempre vissuto la musica come un modo naturale per raccontare ciò che sente. La chitarra, la scrittura e il lavoro sulla voce fanno parte del suo mondo, un percorso costruito con passione e tanta voglia di trasformare le emozioni in canzoni.

“Il peso dei miei sbagli” è il pezzo giusto per chi ha vissuto una storia difficile, per chi ha confuso l’amore con la resistenza, per chi un giorno ha capito che stare bene vale più di restare.