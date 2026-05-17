Maximilian, “Un bacio col veleno”: drum and bass, buio e voglia di rinascere

“Un bacio col veleno” di Maximilian è un brano scuro, istintivo, pieno di immagini che sembrano arrivare da una notte mentale un po’ storta, dove per ritrovarsi bisogna prima attraversare le proprie paure.

La traccia nasce in studio con il producer Kleeve e si muove tra richiami drum and bass, archi e atmosfere tese, costruendo un mood intenso e cinematografico. Non è un pezzo che cerca la luce subito: preferisce stare dentro il buio, guardarlo bene e trasformarlo in qualcosa di utile.

Al centro c’è la ricerca di sé, quella vera, non quella da frase motivazionale sotto un reel. Maximilian racconta il bisogno di affrontare le parti più scomode, le difficoltà che bloccano, i pensieri che mordono. Il “bacio col veleno” diventa così un’immagine forte: qualcosa che attrae e fa male, ma che può anche spingere a cambiare pelle.

Dopo l’esperienza con i Tauro Boys, Maximilian porta nel suo percorso solista una scrittura più introspettiva e un suono più definito, senza perdere quella sensibilità post-internet che lo ha sempre reso riconoscibile.

“Un bacio col veleno” è un pezzo per chi ama le canzoni notturne, emotive, con il beat che corre e il cuore che resta in apnea. Una traccia che non consola subito, ma accompagna dentro il caos fino a trovare una possibile uscita.