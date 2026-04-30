Scossa nel petrolio: perché gli Emirati lasciano l’OPEC e cosa può cambiare per il mercato globale

Dal 1° maggio 2026 gli Emirati Arabi Uniti non faranno più parte dell’OPEC, l’organizzazione che riunisce alcuni tra i principali Paesi esportatori di petrolio. È una scelta dal forte peso geopolitico: Abu Dhabi era membro dal 1967 e rappresentava una quota rilevante della produzione del cartello.

La decisione nasce da un obiettivo preciso: ottenere più libertà nella gestione della produzione petrolifera. Restare nell’OPEC significa infatti rispettare quote e tagli decisi collettivamente, spesso sotto la forte influenza dell’Arabia Saudita. Gli Emirati, che negli ultimi anni hanno investito molto per aumentare la propria capacità estrattiva, vogliono invece poter decidere in autonomia quanto petrolio produrre e quando immetterlo sul mercato.

L’OPEC, fondata nel 1960 da Iran, Iraq, Kuwait, Arabia Saudita e Venezuela, serve proprio a coordinare le politiche petrolifere dei Paesi membri. In pratica, quando il prezzo del greggio scende troppo, l’organizzazione può ridurre la produzione per limitare l’offerta e sostenere i prezzi. Quando invece il mercato ha bisogno di più petrolio, può aumentare i volumi. È un equilibrio delicato, una specie di cabina di regia del greggio.

L’uscita degli Emirati potrebbe però indebolire questa cabina di regia. L’OPEC perderebbe uno dei suoi produttori più importanti e avrebbe meno capacità di influenzare i prezzi globali. Il rischio è un mercato più instabile, con oscillazioni più forti del prezzo del petrolio, soprattutto in una fase già segnata da tensioni internazionali e incertezze sulle rotte energetiche.

Per Abu Dhabi, però, l’addio al cartello può trasformarsi in un vantaggio strategico. Senza vincoli sulle quote, gli Emirati potranno sfruttare meglio la propria capacità produttiva e reagire più rapidamente alla domanda mondiale. È una mossa che riduce la dipendenza dalle decisioni collettive dell’OPEC e aumenta il peso autonomo del Paese nello scacchiere energetico.

Non sarebbe il primo addio nella storia dell’organizzazione. Prima degli Emirati, anche Qatar, Angola, Ecuador e Indonesia hanno lasciato o sospeso la partecipazione all’OPEC per ragioni economiche, produttive o strategiche. Il punto, però, è che l’uscita emiratina potrebbe avere un effetto domino: altri Paesi, come Nigeria o Venezuela, potrebbero valutare una scelta simile per ottenere maggiore flessibilità.

In sintesi, l’addio degli Emirati Arabi Uniti all’OPEC non è solo una questione petrolifera. È un segnale politico ed economico: il vecchio ordine del greggio scricchiola, mentre i grandi produttori cercano più autonomia in un mercato sempre più imprevedibile.