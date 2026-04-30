Better Than Dead: l’incubo italiano in bodycam che punta dritto allo stomaco

Better Than Dead è una delle nuove produzioni italiane più curiose e disturbanti in arrivo su PC. Il progetto, sviluppato da MonteGallo e pubblicato da MicroProse, propone uno sparatutto in prima persona dallo stile molto particolare, costruito attorno a una visuale in stile bodycam capace di rendere ogni scontro più sporco, nervoso e realistico.

Il gioco è ancora lontano dal debutto, ma una versione preliminare provata in anteprima ha già mostrato un’identità piuttosto forte. L’ambientazione porta il giocatore in una Hong Kong degradata, cupa e soffocante, teatro delle attività di un’organizzazione criminale coinvolta in rapimenti, violenze e torture. È un contesto volutamente duro, pensato per generare disagio e tensione più che semplice spettacolo.

La visuale bodycam è il tratto che più distingue Better Than Dead. La telecamera instabile, i movimenti bruschi e la resa quasi documentaristica trasformano le sparatorie in sequenze ad alta pressione, dove tutto appare più vicino, confuso e minaccioso. Non si ha mai la sensazione di essere al sicuro: ogni stanza può nascondere una minaccia, ogni corridoio può diventare una trappola.

Il gameplay sembra puntare su combattimenti rapidi e brutali, con un’impostazione meno patinata rispetto agli shooter tradizionali. L’obiettivo è immergere il giocatore in un’esperienza tesa, fisica e disturbante, dove l’azione si mescola a un’atmosfera da incubo urbano.

Pur trattandosi ancora di una build non definitiva, Better Than Dead lascia intravedere un potenziale interessante. Se lo sviluppo saprà rifinire ritmo, bilanciamento e narrazione, il titolo di MonteGallo potrebbe diventare una delle sorprese italiane più inquietanti del panorama indipendente.