Scott Pilgrim EX: il ritorno a suon di pugni (e pixel)

Scott Pilgrim EX riporta in scena il caos colorato e sopra le righe dell’universo creato da Tribute Games Inc., trasformandolo ancora una volta in un picchiaduro a scorrimento dal sapore decisamente arcade. Scott, Ramona Flowers e una serie di personaggi pronti a unirsi alla rissa si muovono tra le strade di Toronto, ma questa volta la situazione prende una piega decisamente più folle, con salti tra tempo e spazio che ampliano il contesto dell’avventura.

Il gameplay punta dritto alla tradizione: combattimenti veloci, combo semplici da imparare ma difficili da padroneggiare e una componente cooperativa che sembra essere il cuore dell’esperienza. Il feeling è immediato, pensato per essere accessibile ma anche abbastanza profondo da non risultare banale dopo poche ore.

Dal punto di vista visivo, il gioco colpisce subito: pixel art dettagliata, animazioni fluide e uno stile che richiama i grandi classici senza sembrare vecchio. Anzi, tutto appare moderno e curato, con un’identità forte che riesce a distinguersi nel panorama attuale.

Le novità non sembrano limitarsi all’estetica. L’idea di espandere l’avventura oltre i confini “canonici” di Toronto lascia spazio a situazioni più varie e imprevedibili, dando la sensazione che questa volta non si tratti solo di un omaggio nostalgico, ma di un vero passo avanti per la serie.

Gameplay: 8.5

Grafica: 9

Longevità: 7.5

Originalità: 8

Voto finale: 8.5 / 10

Scott Pilgrim EX ha tutte le carte in regola per essere un ritorno riuscito: veloce, divertente e pieno di personalità. Se manterrà il ritmo anche sul lungo periodo, sarà difficile smettere di prenderlo a pugni… in senso buono.