Pokémon Pokopia: il lato più tenero della serie cambia le regole del gioco

Pokémon Pokopia è uno spin-off che sorprende fin dal primo sguardo, perché sceglie di allontanarsi quasi del tutto dalla struttura classica della serie per abbracciare un’anima più rilassata, creativa e quotidiana. Uscito il 5 marzo 2026 su Switch 2, il gioco sviluppato da Omega Force e prodotto da Nintendo mette il giocatore nei panni di un Ditto dalle sembianze umane, impegnato a costruirsi una nuova vita insieme ad altri Pokémon in un mondo che punta più sulla convivenza che sul combattimento.

La svolta più interessante sta proprio qui: niente avventura tradizionale scandita da palestre, sfide e catture, ma un’esperienza che guarda apertamente ai cozy game. Si esplorano isole, si costruiscono spazi abitabili, si decorano case e si portano avanti attività pensate per far crescere un villaggio popolato da Pokémon ormai trasformati in veri abitanti, con esigenze, compiti e piccoli rituali di ogni giorno. È una formula insolita per il marchio, ma proprio per questo riesce a dare al progetto una personalità precisa.

Il tono generale è leggero, quasi contemplativo, ma non per questo povero di idee. Pokopia punta tutto sul piacere della scoperta tranquilla, sulla gestione degli spazi e su quel senso di progressione dolce che rende appagante anche il gesto più semplice. Il fatto che dietro ci sia Omega Force, studio noto per produzioni molto più dinamiche, rende ancora più curioso il risultato finale: qui il ritmo non è frenetico, ma accompagnato da un design che vuole coccolare il giocatore e lasciargli libertà.

Sul piano stilistico il gioco sembra trovare una sua identità chiara, fatta di colori morbidi, ambientazioni accoglienti e una direzione artistica che valorizza il lato più espressivo dei mostriciattoli tascabili. Non è lo spin-off che punta sull’effetto sorpresa attraverso l’azione, ma quello che prova a conquistare con atmosfera, originalità e un’idea semplice resa con coerenza.

Gameplay: 8.5

Grafica: 8.5

Longevità: 8

Originalità: 9

Voto finale: 8.6 / 10

Pokémon Pokopia è uno spin-off coraggioso, perché prende un universo famosissimo e lo porta in una direzione quasi opposta rispetto al passato. Meno battaglie, più vita quotidiana; meno sfida, più costruzione. E proprio in questa scelta trova il suo fascino più grande.