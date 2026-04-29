Darwin’s Paradox: recensione dello stealth più tentacolare e adorabile dell’anno

Ci sono giochi che si presentano con muscoli, esplosioni e promesse gigantesche. Darwin’s Paradox, invece, arriva in punta di ventosa. Il protagonista è un piccolo polpo strappato al suo oceano e lanciato in un mondo ostile, sporco, industriale, dove ogni cosa sembra volerlo catturare, cucinare o trasformare in prodotto da supermercato. Sulla carta potrebbe sembrare solo l’ennesima avventura buffa con una mascotte tenera, ma bastano pochi minuti per capire che sotto quella superficie colorata c’è un gioco con idee chiare, una forte personalità e un cuore stealth ben riconoscibile.

Il merito principale di ZDT Studio è aver costruito tutto attorno a Darwin. Non è un personaggio messo lì solo per fare simpatia: il suo corpo, i suoi movimenti e la sua natura diventano parte del gameplay. Darwin si muove in modo goffo ma credibile, sguscia tra gli ostacoli, si infila dove altri protagonisti non potrebbero passare e usa la sua fragilità come punto di forza. Non è un eroe armato fino ai denti, non è un guerriero, non è un predatore. È una creatura fuori posto che deve sopravvivere con astuzia, tempismo e un bel po’ di fortuna.

L’impianto stealth è immediato e leggibile. Le ronde nemiche, gli allarmi, i coni visivi e le situazioni da evitare richiamano chiaramente i classici del genere, ma Darwin’s Paradox riesce a non sembrare una semplice imitazione. Il tono è più leggero, quasi da film d’animazione, e questo permette al gioco di alternare tensione e comicità senza perdere identità. Quando un nemico si insospettisce o quando Darwin riesce a sparire all’ultimo secondo dentro un passaggio minuscolo, il gioco funziona perché trasforma ogni fuga in una piccola scena slapstick controllata dal giocatore.

A colpire è soprattutto la cura visiva. Gli ambienti hanno un’impronta molto cinematografica, con fabbriche minacciose, luci fredde, cartelloni pubblicitari inquietanti e un mondo di superficie che sembra progettato per schiacciare qualunque cosa sia tenera, libera o anche solo vagamente commestibile. La satira sulla grande industria alimentare è evidente, ma non viene sbattuta in faccia con pesantezza. Rimane sullo sfondo, alimentando l’atmosfera e dando senso alla fuga di Darwin.

Il protagonista, però, resta sempre il centro della scena. Ogni animazione contribuisce a renderlo memorabile: la camminata elastica, le reazioni spaventate, il modo in cui si arrampica o si accuccia per nascondersi. È raro trovare un personaggio così espressivo senza bisogno di troppe parole. Darwin conquista perché sembra vivo, vulnerabile e buffo nel momento esatto in cui il gioco gli chiede di affrontare situazioni pericolose.

Non tutto punta sulla difficoltà pura. Darwin’s Paradox preferisce essere accessibile, brillante e ben ritmato, più interessato a far sorridere e sorprendere che a punire il giocatore a ogni errore. Questo potrebbe lasciare chi cerca uno stealth durissimo con un po’ di fame, ma rende l’avventura più coerente con il suo spirito. È un gioco che vuole intrattenere, non umiliare.

Alla fine, Darwin’s Paradox funziona perché sa esattamente che cosa vuole essere: uno stealth d’avventura con l’anima di un film animato, un protagonista irresistibile e una messa in scena piena di carattere. Non reinventa il genere, ma lo piega attorno a un’idea forte e la porta avanti con stile. Darwin non ha bisogno di parlare, sparare o fare il duro: gli bastano otto tentacoli, due occhi enormi e una gran voglia di non finire in zuppa.