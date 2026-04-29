Il Diavolo veste Prada 2 incorona Amor y Mezcal: il cappello di Anne Hathaway è già cult

Con l’uscita de Il Diavolo veste Prada 2, torna anche l’universo fashion che ha segnato un’intera generazione. Il ritorno di Andy Sachs e Miranda Priestly riporta sullo schermo stile, ironia e look destinati a entrare subito nell’immaginario della moda contemporanea. Tra gli accessori che stanno già facendo parlare pubblico e social c’è il cappello di paglia indossato da Anne Hathaway in alcune scene del film.

A firmarlo è Amor y Mezcal, il brand creato da Marianna Di Tommaso, designer italiana trasferita a Miami, che ha costruito il proprio universo creativo intrecciando artigianato latinoamericano ed estetica contemporanea.

La notizia dell’ingresso del suo cappello nel film è arrivata in modo del tutto inaspettato. Durante un viaggio in Italia con la famiglia, Di Tommaso si è ritrovata davanti alle immagini diffuse online e a un video pubblicato dalla stessa Anne Hathaway. Solo in un secondo momento ha capito che quell’accessorio non era una semplice scelta personale dell’attrice, ma parte integrante del guardaroba di Il Diavolo veste Prada 2. Un momento capace di trasformare anni di lavoro silenzioso in un’improvvisa esposizione globale.

Il marchio Amor y Mezcal nasce dall’ispirazione di un viaggio in Messico, tra colori vibranti, tradizioni artigianali e atmosfere libere e spontanee. Prima di dedicarsi alla moda, Marianna Di Tommaso aveva lavorato nel giornalismo, esperienza che continua a riflettersi nel suo approccio creativo: ogni accessorio deve avere una narrazione, un’identità precisa, un’anima riconoscibile.

Le creazioni del brand prendono forma attraverso lavorazioni manuali e materiali naturali. Alcune borse vengono realizzate in Colombia con palma di cumare, una fibra resistente intrecciata a mano secondo tecniche tradizionali. Anche le tinture derivano da pigmenti naturali, mantenendo vivo un sapere artigianale che attraversa culture e generazioni.

In un mercato dominato dalla velocità e dalla produzione seriale, Amor y Mezcal sceglie invece il valore della lentezza e dell’autenticità. Ed è forse proprio questo che rende il cappello apparso nel film così magnetico: un accessorio essenziale ma carico di storia, capace di unire spirito bohémien, eleganza rilassata e fascino cinematografico.

Nel mondo de Il Diavolo veste Prada 2, dove ogni dettaglio costruisce un’identità, quel cappello non completa soltanto un outfit. Diventa un simbolo di carattere, libertà e stile personale.