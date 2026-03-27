Armani rilancia La Capannina: il mito di Forte dei Marmi tornerà nell’estate 2027

Armani firma il ritorno di uno dei luoghi più leggendari della mondanità italiana: La Capannina di Forte dei Marmi riaprirà nell’estate 2027 e l’attesa è già altissima.
Non si parla solo di un locale storico, ma di un vero simbolo di stile, fascino e notti indimenticabili, da sempre legato all’immaginario più esclusivo della Versilia. Il rilancio promette di riportare sotto i riflettori un indirizzo iconico, capace ancora oggi di evocare eleganza, jet set e glamour senza tempo.
Con il tocco Armani, questo ritorno si trasforma in molto più di una riapertura: diventa un evento, un segnale forte, un nuovo capitolo destinato a far sognare chi ama il lusso e i luoghi cult.
La Capannina si prepara così a tornare protagonista. E questa volta, con un’allure ancora più sofisticata.