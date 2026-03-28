Medio Oriente, guerra in più fasi: raid iraniani, Houthi in campo e il fragile spiraglio dei negoziati

Il conflitto in Medio Oriente si è aggravato ulteriormente, entrando in una fase sempre più estesa e pericolosa. Nelle ultime ore si sono sovrapposti diversi livelli di crisi: l’attacco iraniano contro una base americana in Arabia Saudita, l’ingresso diretto degli Houthi nello scontro con Israele, i nuovi raid israeliani su obiettivi iraniani e, sullo sfondo, i tentativi di mantenere aperto un canale diplomatico prima che la situazione precipiti del tutto.

La prima fase dell’escalation è stata segnata dall’attacco iraniano contro la base aerea di Prince Sultan, in Arabia Saudita. Nell’azione sono rimasti feriti almeno dodici militari statunitensi, due dei quali in modo grave. L’attacco avrebbe coinvolto missili e droni, e avrebbe provocato danni anche ad alcuni mezzi militari. È un passaggio molto importante, perché conferma che lo scontro tra Iran e Stati Uniti non si muove più soltanto sul terreno delle minacce o delle guerre per procura, ma colpisce direttamente obiettivi militari strategici nel Golfo.

La seconda fase riguarda invece lo Yemen. Gli Houthi, sostenuti da Teheran, hanno annunciato il loro ingresso diretto nella guerra contro Israele, rivendicando un primo attacco e lanciando poi un secondo missile nelle ore successive. Entrambi sarebbero stati intercettati, senza provocare vittime né danni significativi, ma il segnale politico e militare è chiarissimo: il conflitto si sta allargando e coinvolge ormai anche attori che fino a questo momento erano rimasti ai margini. L’apertura del fronte yemenita aumenta anche il rischio di nuove tensioni lungo le rotte marittime strategiche della regione.

La terza fase è rappresentata dalla risposta israeliana. L’esercito di Israele ha dichiarato di aver colpito in Iran un sito legato alla produzione di armi per la Marina, oltre ad altri obiettivi connessi ai sistemi di difesa aerea. Nello stesso quadro si inseriscono anche gli attacchi segnalati nell’area della centrale nucleare di Bushehr, un elemento che rende il conflitto ancora più delicato, vista la sensibilità del tema nucleare e il rischio potenziale di incidenti gravissimi.

A questo scenario si aggiunge il fronte libanese. Secondo le autorità israeliane, Hezbollah avrebbe lanciato oltre 250 razzi contro Israele nell’arco di 24 ore. Anche se gran parte di questi sarebbe stata diretta contro postazioni militari e non avrebbe colpito in profondità il territorio israeliano, il dato mostra chiaramente quanto il confine nord resti altamente instabile. Nelle stesse ore, un raid israeliano nel sud del Libano ha provocato la morte di tre giornalisti, alimentando ulteriormente la tensione.

Un’altra fase importante è quella del rafforzamento militare americano nella regione. L’arrivo di nuovi marines in Medio Oriente segnala che Washington si sta preparando a uno scenario più ampio, pur continuando a sostenere di voler evitare un coinvolgimento di terra su larga scala. È una presenza che serve sia come deterrenza sia come messaggio politico all’Iran e ai suoi alleati.

Eppure, in mezzo a questa spirale di attacchi e rappresaglie, resta aperto un piccolo spazio diplomatico. Da parte americana è stata espressa fiducia sulla possibilità di incontri con l’Iran nei prossimi giorni. Anche Teheran ha lasciato intendere che una trattativa esiste, pur accusando Washington di muoversi in modo contraddittorio. In parallelo, alcuni Paesi della regione stanno tentando una mediazione per evitare che la guerra si allarghi ancora di più.

Il quadro complessivo è quindi quello di un conflitto ormai articolato in più fasi e su più fronti: Iran contro obiettivi americani e alleati nel Golfo, Houthi contro Israele, Hezbollah attivo dal Libano, raid israeliani in profondità sul territorio iraniano e potenze regionali impegnate a evitare il punto di rottura definitivo.

Per ora convivono due possibilità opposte. Da una parte c’è il rischio concreto di una guerra ancora più estesa, con nuovi attacchi incrociati e un coinvolgimento crescente di attori regionali e internazionali. Dall’altra resta un fragile tentativo di negoziato, che potrebbe rappresentare l’ultima occasione per fermare l’escalation prima che il Medio Oriente sprofondi in un conflitto ancora più vasto.