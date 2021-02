NAPOLI EDEN, IN CORSA PER LE NOMINATION AGLI OSCAR 2021

NAPOLI EDEN, il documentario (durata 74’) sull’artista Annalaura di Luggo diretto da Bruno Colella, supera la difficilissima barriera d’ingresso al concorso degli Academy Awards ed entra nei titoli in gara agli Oscar 2021 come miglior “Feature Documentary”. Dopo aver svolto il percorso di qualificazione con proiezioni negli Stati Uniti ed aver ottenuto ottime recensioni, tra cui quella di Hap Erstein (membro del Florida FIlm Critics Circle), NAPOLI EDEN entra nella lista delle opere in corsa per le nomination dell’Academy che saranno annunciate il 15 marzo 2021.

NAPOLI EDEN è il viaggio creativo percorso dall’artista Annalaura di Luggo nell’ideazione e creazione di 4 opere d’arte monumentali in alluminio riciclato, realizzate con la partecipazione di alcuni “scugnizzi” dei Quartieri Spagnoli e posizionate, come segno di riscatto, in luoghi simbolici di Napoli. Il progetto pone l’attenzione sulla necessità di salvaguardare l’ambiente e si fa portatore di messaggi positivi di rinascita etica e culturale facendo leva sull’inclusione sociale dei ragazzi dei Quartieri Spagnoli.

Le opere di NAPOLI EDEN sono state successivamente esposte anche agli Studios de Paolis di Roma (agosto 2020) e al Citylife di Milano (dicembre 2020-gennaio 2021).

NAPOLI EDEN è stato qualificato film d’essai ed è stato selezionato dal MAECI (Ministero degli affari Esteri) nell’ambito del “Progetto Promozione Paese Italia nel mondo” attraverso il Cinema di settore relativo all’arte, con proiezioni in tutti gli Istituti Italiani di Cultura all’estero a cura del MAECI.

Il documentario NAPOLI EDEN è già vincitore di 8 Premi Internazionali, tra cui Miglior Documentario all’Impact DOCS Awards California 2020, all’Hollywood Gold Awards 2020, al Venice Film Festival 2020 e all’Age d’or International Arthouse Film Festival 2020 e di una Menzione Speciale della Giuria Critica ad Annalaura di Luggo al Social World Film Festival (Vico Equense) 2020.

NAPOLI EDEN è un documentario prodotto da Annydi Productions e Annalaura di Luggo, con la regia di Bruno Colella, le musiche di Eugenio Bennato e la fotografia di Blasco Giurato.

Con Annalaura di Luggo e la partecipazione di Francesco Gallo Mazzeo, Olindo Preziosi, Eugenio Bennato, Enzo Gragnaniello, Nino Frassica, Patrizio Rispo e i ragazzi dei Quartieri Spagnoli.

SINOSSI

Annalaura di Luggo è un’artista che ama le sfide: alle prese con la sua ultima avventura e tra mille difficoltà tecniche e burocratiche, non si perde d’animo. Vuole realizzare quattro monumentali sculture in alluminio riciclato da installare nei luoghi più significativi della città di Napoli come simbolo di rinascita e riscatto. La necessità di un confronto con la città e con la sua stratificazione sono l’input da cui nascerà il progetto artistico e documentaristico “Napoli Eden”, volto a sensibilizzare, attraverso il linguaggio dell’arte, sull’importanza della tutela dell’ambiente e sull’inclusione sociale. Così, un colorato manipolo di “scugnizzi” dei Quartieri Spagnoli si troverà coinvolto dalla protagonista nella costruzione di uno stupefacente albero fatto di scarti in alluminio e lo stesso materiale di risulta si trasformerà in abiti scultura che appariranno magicamente nella storia. Vedremo Annalaura intrufolarsi disinvoltamente nei vicoli suscitando incomprensioni della gente del posto disarmata dalla lucida follia e dall’estro creativo dell’artista la quale darà vita ad un’emozionante esperienza destinata a lasciare un segno! Tutto questo è successo davvero!

https://www.napolieden.com

https://www.annalauradiluggo.com