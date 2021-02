Giornata mondiale contro il cancro 2021

Il 4 febbraio si celebra la Giornata mondiale contro il cancro promossa dall’Union for International Cancer Control (UICC). Si tratta di una campagna pluriennale nata per ispirare il cambiamento e mobilitare l’azione. Lo slogan di questa giornata, che ci accompagna per il triennio 2019-2021, è “I am and I will”, un invito all’azione e all’impegno personale nella lotta contro i tumori che coinvolge non solo gli esperti del settore, ma anche la popolazione partendo dai più giovani.

Il cancro è oggi la seconda causa di morte in tutto il mondo. I dati riportati dall’Agenzia Internazionale del Cancro (IARC) di Lione dimostrano che nel 2020 nel mondo sono stati diagnosticati oltre 19 milioni di nuovi casi di tumore e sono stati registrati circa 10 milioni di morti.

HeartSocial.charity in collaborazione con L’Alchimista Associazione di Promozione Sociale e Culturale e CharityStars.com, ha dato vita ad una campagna di sensibilizzazione, con raccolta fondi.

Le aste partiono oggi 4 febbraio, che coincide con la Giornata Mondiale contro il Cancro, e terminenano dopo San Valentino, il 19 febbraio.

4 febbraio e 14 febbraio, due giorni speciali per fare “piccoli gesti speciali” a testimonianza del rispetto e dell’amore verso le donne, che devono essere sostenute e “protette”.