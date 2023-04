Codacons Pavia su criptodipendenze nel pavese

CODACONS: IL MITO DEI GUADAGNI FACILI FA LEVA SUI GIOVANI, MA SONO VERE E PROPRIE SLTO MACHINE NASCOSTE AD GIOCHI ONLINE. FENOMENO IN CRESCITA NEL PAVESE.

Pavia: E’ boom in provincia, soprattutto tra i giovani, negli investimenti in criptovalute. La tragedia è che, iniziato come un gioco e attratti dalla possibilità di ottenere guadagni facili, con il passare dei mesi i ragazzi coinvolti sviluppano una vera e proprio dipendenza e trascorrono anche 15 ore al giorno attaccati allo smartphone perdendo qualsiasi altro interesse e completamente divorati dalla febbre del gioco. Come per un giocatore compulsivo, i sintomi per riconoscere la dipendenza da trading di criptovalute sono ansia, stress e insonnia. Per chi è vittima, il pensiero è costante, vista anche la facilità d’accesso alle piattaforme.

Codacons: “Le criptovalute sono slot machine nascoste da giochi online per catturare l’attenzione degli adolescenti e la dipendenza oltre ad arrecare gravi danni alla salute ha anche dei risvolti legali. E’ necessaria molto spesso, l’assistenza di un legale per gestire i complessi problemi legati all’indebitamento causato da queste dipendenze. Per informazioni sul tema della ludopatia, segnalazioni e per ricevere assistenza legale contattare il Codacons all’indirizzo codacons.pavia@gmail.com o al recapito 347.9619322”

