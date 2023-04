Codacons su allarme pm 2,5 in Lombardia

Cronaca Lombardia e Salute: l’inquinamento atmosferico è il più grande rischio per la salute ambientale in Europa, causa di malattie cardiovascolari, respiratorie e malattie a carico di altri organi che portano alla perdita di anni di vita sani e, nei casi più gravi, a morti premature. Le aree urbane rappresentano i contesti territoriali più a rischio in considerazione della quota di popolazione che in queste si concentra.

Il traffico veicolare rappresenta quasi ovunque la causa principale di questo inquinamento, con contributi variabili dal 40% all’80% a seconda dei diversi contesti territoriali geografici: i valori più elevati in numerose città del Nord Italia. Infatti la conformazione orografica del bacino padano e le attività produttive di 23 milioni di abitanti determinano una condizione ambientale riconosciuta come ad elevato rischio per la salute umana per i riflessi sulla qualità dell’aria, dei prodotti delle colture ed allevamenti.

Nella giornata di ieri, secondo i dati IQAir, Milano sarebbe stata la terza città al mondo con maggior inquinamento in termine di PM 2,5. Va detto che i dati si modificano di momento in momento in base alla rilevazione. In ogni caso il problema del PM2,5 e PM nella Pianura Padana dura da anni e non presenta segnali di miglioramento.

L’inquinamento persistente con sforamento continuo delle soglie di rischio grava sugli abitanti fin dal concepimento. pertanto il Codacons fa esposto alla Procura della Repubblica per i danni alla salute dei cittadini e per i danni ambientali.

