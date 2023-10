Codacons Crema su previsione di spesa dei consumatori europei per fine d’anno

CODACONS: PIU’ DI 3 CONSUMATORI SU 5 PREVEDONO UNA RIDUZIONE DELLE SPESE DURANTE L’ALTA STAGIONE.

Crema: L’alta stagione degli acquisti che sta iniziando vedrà un taglio delle spese da parte degli italiani. I consumatori prevedono di ridurre le spese nell’ultimo trimestre dell’anno, quello che comprende Black Friday e festività di Natale. Cercheranno di far quadrare i conti cercando il risparmio. Per questo continueranno a comprare online, soprattutto sulle principali piattaforme, mentre in Italia non decolla il social commerce. Sono alcuni dei dati che vengono da un’analisi di Packlink, soluzione di delivery per l’e-commerce del gruppo Auctane, che ha svolto uno studio con Retail Economics, su più paesi, sulle previsioni d’acquisto e di comportamento dei consumatori per l’ultimo trimestre del 2023.

Codacons: “Più di nove consumatori italiani su dieci (91,3%) preoccupati per la situazione economica e l’avvicinarsi delle festività di fine anno, la stagione autunnale si preannuncia ancora una volta caratterizzata da prudenza e tagli di budget. L’inflazione rappresenta la prima preoccupazione per gli italiani al 36,1%, più della mancanza di risparmi (18,4%) o dei tassi d’interesse più alti (8,1%). Al secondo posto fra le preoccupazioni espresse alla domanda su cosa avrà maggior impatto sulle spese di alta stagione c’è la situazione economica generale (21,9%). Il 66,1% dei consumatori prevede di ridurre le spese durante l’alta stagione, rispetto al 54% del 2022. Solo il 33,9% intende spendere normalmente durante il trimestre d’oro del retail. Tra i settori più colpiti: bricolage, giocattoli ed elettronica. Per informazioni sul tema e segnalazioni contattare il Codacons all’indirizzo codacons.cremona@gmail.com o al recapito 347.9619322”.

