CREMONA: PIGNORAMENTI SOSPESI TUTTA ITALIA, SOCIETA’ DI RECUPERO CREDITI SOTTO ACCUSA!

Cremona: Si moltiplicano le ordinanze di sospensione o annullamento dei pignoramenti in tutta Italia e la nostra provincia non fa eccezione. Il punto giuridico che giustifica la sospensione è la mancata iscrizione delle società incaricate del recupero del credito nell’apposti registro prescritto ex lege dall’art. 106 T.U.B.; in altri termini la società incaricata di recuperare il credito non ha i titoli per farlo.

Codacons: “Siamo a disposizione con i nostri esperti per offrire assistenza legale sul tema; si tratta di verificare preliminarmente la correttezza formale della procedura di pignoramento che, se carente, può essere eccepita in ogni momento del giudizio anche dopo l’udienza di vendita. Per informazioni sul tema, segnalazioni e per ricevere assistenza legale contattare il Codacons all’indirizzo codacons.cremona@gmail.com o al recapito 347.9619322”.

