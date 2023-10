Codacons Crema su truffa dello specchietto

OFFANENGO: TRUFFA DELLO SPECCHIETTO, INDIVIDUATO IL RESPONSABILE.

CODACONS: MASSIMA ALLERTA, I MALFATTORI SONO SEMPRE ALL’OPERA.

Offanengo: I Carabinieri della Stazione di Romanengo, al termine di un’accurata attività di indagine durata alcuni mesi, hanno identificato e denunciato per tentata truffa e danneggiamento un cittadino italiano di 39 anni, residente in provincia di Siracusa, con numerosi precedenti di polizia a carico anche per reati della stessa indole. A metà dello scorso mese di aprile i militari di Romanengo avevano ricevuto la denuncia di un uomo del posto che ha raccontato che quella stessa mattina, verso le 10.30, mentre si trovava in una delle vie del centro cittadino di Offanengo, ha sentito un forte rumore di impatto sullo specchietto del lato destro della sua auto. Ma ha proseguito la marcia non notando nulla di anomalo, arrivando in un’altra via dove è stato raggiunto da un veicolo. Quando è stato affiancato dall’altra auto, ha notato che a bordo era presente il solo conducente che lamentava una collisione con il suo mezzo e che sarebbe stato urtato mentre era in sosta nella via percorsa in precedenza dalla vittima. Il classico canovaccio, insomma, della truffa dello specchietto.

Codacons: “Massima allerta perché in zona i malfattori sono sempre all’opera con il loro canovaccio di truffe più o meno note e sono pronti ad approfittare di ogni debolezza di onesti cittadini. L’informazione è fondamentale anche per avere certezza che alla lunga, i criminali raramente riescono a farla franca. Per informazioni sul tema e segnalazioni contattare il Codacons all’indirizzo codacons.cremona@gmail.com o al recapito 347.9619322”.

