Codacons Cremona su caso Ideal Glass

Cremona: La vicenda trae origine dalla segnalazione di un Associato Cremonese il quale, dopo oltre un anno dalla sottoscrizione del contratto (e dalla erogazione del finanziamento), è ancora in attesa della consegna delle vetrate acquistate. La questione è tanto semplice quanto intollerabile: i consumatori, attratti da un accattivante sito che sponsorizza la Società forlivese con immagini di vetrate panoramiche, pergole biodinamiche e installazione in vetro, si mettono in contatto con la detta azienda, stipulano contratti -anche contratti collegati di finanziamento- e, a distanza di mesi, lamentano l’assenza della consegna. La segnalazione del nostro Associato ha scoperchiato il vaso di Pandora: Ideal Glass ha mietuto vittime in tutta Italia!

La Società è letteralmente scomparsa e non risponde alle accorate richieste dei consumatori che attendono da mesi. Una situazione inaccettabile e, purtroppo, seriale se si considera, altresì, l’assenza di assistenza al cliente su tutti i disservizi emersi e lamentati.

Un gravissimo caso ed inquietante caso di inadempimento contrattuale o qualcosa di più (e di peggio)? Lo stabilirà la Magistratura.

Codacons: “Ancora una volta sono i consumatori a farne le spese. Obbligazioni inadempiute in assenza di qualsiasi forma di giustificazione normativamente rilevante. Azienda che non riscontra nessun tipo di mail e/o pec. Contratti di compravendita che dovranno essere risolti per grave inadempimento e contratti collegati di finanziamento che dovranno essere -anch’essi- risolti stante la mancata consegna del bene oggetto della detta compravendita.

Si ricorda, infatti, a tutti i consumatori coinvolti che è anche possibile annullare i finanziamenti in essere e ottenere la restituzione di quanto versato -sino ad oggi- per il contratto di compravendita relativo al bene mai consegnato.

Nel caso che ci occupa, tuttavia, visto anche che il soggetto in questione la Magistratura dovrà valutare se oltre all’inadempimento contrattuale vi sia qualcosa di più (e di peggio) ed è per questo che stanno per partire le prime azioni legali.

Ragion per cui invitiamo Ideal Glass a farsi finalmente viva e a eseguire finalmente i lavori o a restituire il denaro percepito. Tertium non datur…

Il nostro Sportello è attivo, come sempre, per segnalazioni e per ricevere assistenza legale -anche on line-: nel fornire aiuto a tutti i consumatori, il nostro scopo è anche quello di dare rilievo a questa vicenda gravissima e paradossale affinché nessun cliente sia più vittima.

Non esitate a contattarci all’indirizzo codacons.cremona@gmail.com e al recapito telefonico 347.9619322”.

