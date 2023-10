Codacons Cremona su bufera Intesa San Paolo

CODACONS: ORA L’ANTITRUST VALUTERA’ LA CORRETTEZZA DI QUESTO COMPORTAMENTO, DI CERTO DA UN PUNTO DI VISTA DELL’OPPORTUNITA’ E’ CENSURABILE.

Cremona: Il passaggio da Intesa San Paolo a Easybank è avvenuto “d’ufficio” in base ad un sistema di silenzio– assenso. Per chi aveva scelto questo canale, la banca si è limitata ad inviare una comunicazione sull’ app, ma chi non l’ha letta oppure non ha espresso la sua contrarietà è stato automaticamente “dirottato” verso il nuovo istituto. E le proteste montano da parte dei correntisti sebbene l’istituto abbia ridimensionato la portata quantitativa delle lamentele, riducendole ad una minoranza di correntisti.

Codacons: “L’Antitrust deciderà sul merito della vicenda e in proposito non è sicuramente esente da critiche il ricorso al criterio del silenzio-assenso per una questione contrattuale così importante; di certo da un punto di vista dell’opportunità e della buona fede il comportamento dell’Istituto è censurabile. Per informazioni sul tema, segnalazioni e per ricevere assistenza legale contattare lo Sportello S.O.S. Banche del Codacons all’indirizzo codacons.cremona@gmail.com o al recapito 347.9619322”.

