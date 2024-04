VIGEVANO: META, STOP ALLE ISCRIZIONI DI MINORI DI 13 ANNI

CODACONS: OCCORRONO MISURE PIU’ EFFICACI PER GARANTIRE IL RISPETTO EFFETTIVO DELLE CONDIZIONI D’USO, OGGI FACILMENTE AGGIRATE E AGGIRABILI.

Vigevano: Le condizioni d’uso di Facebook e Instagram impediscono l’iscrizione ai minori di 13 anni, ma si tratta di un divieto puramente formale che nella prassi è quasi sempre aggirato in quanto è sufficiente dichiarare una età diversa al momento dell’iscrizione. Per queste ragioni abbiamo formalmente diffidato META affinchè ponga in essere misure efficaci per garantire il rispetto dei limiti di età ai social network in modo da garantire i minori dall’uso precoce dei social network e rispettare effettivamente le normative vigente in materia di privacy online e protezione dei minori.

Codacons: “La realtà messa in luce dall’ISTAT di recente dimostra infatti una presenza massiccia, pari al 40,7%, di minori che hanno aperto un profilo sui social network indicando un’età maggiore. Le misure sono chiaramente inefficaci e ricordiamo che questi limiti sono imposti per tutelare i minori dalla cyberdipendenza e la nostra diffida vuole sensibilizzare il dibattito pubblico su questo tema innalzando la consapevolezza dei consumatori ed utenti. Per informazioni sul tema e segnalazioni contattare il Codacons all’indirizzo codacons.vigevano@gmail.com o al recapito 347.9619322”.

