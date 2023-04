CREMA: GIOCO D’AZZARDO, CONTROLLI E SANZIONI NEL CREMASCO

CODACONS: MOLTO BENE, INDISPENSABILE UN’AZIONE PUBBLICA DI CONTRASTO NEI CONFRONTI DI QUESTA PIAGA SOCIALE.

Crema: Maxi operazione della Guardia di Finanza contro il gioco d’azzardo nei locali pubblici, messa in atto tra il 15 e il 19 marzo; nell’ambito di quest’operazione sono stati ispezionati 8 esercizi commerciali sul territorio, di cui cinque, tutti concentrati nella città di Crema, sono stati trovati in situazioni di irregolarità. Nella fattispecie, è stato contestato il mancato rispetto dell’ordinanza del sindaco in merito all’orario di utilizzo delle macchinette per il gioco. Sono quindi state comminate sanzioni amministrative per 2500 euro complessivi.

Codacons: “E’ un bene che sul territorio siano inaspriti i controlli con finalità deterrenti nei confronti di condotte poste in essere in violazione della legge; l’azzardo troppo spesso sfocia in ludopatia e questa patologia comporta conseguenze terrificanti per le vittime non ultimo di carattere legale a cui il nostro Sportello offre soluzione. Per informazioni sul tema della ludopatia, segnalazioni e assistenza legale contattare il Codacons all’indirizzo codacons.cremona@gmail.com o al recapito 347.9619322”.

