Mutui: sempre più famiglie italiane rischiano di perdere la casa

“Condivisibili le preoccupazioni del presidente di Abi sulle conseguenze dell’aumento dei tassi. Cartolarizzazione a valenza sociale nuova soluzione per le famiglie che non riescono a pagare i loro mutui casa”

“Le preoccupazioni espresse dal presidente di Abi, Antonio Patuelli, sono certamente condivisibili e riguardano da vicino le famiglie italiane, oltre che le imprese. La corsa dei tassi prosegue al rialzo e si è scaricata ancora soltanto in parte sui debitori. L’aumento delle rate dei mutui casa, in particolare, sarà ancora più marcato durante i prossimi mesi e il risultato prevedibile sarà l’aumento degli incagli e delle sofferenze dei crediti ipotecari”. Lo afferma Gianfranco Dote, CEO di Save Your Home, società̀ benefit italiana che opera nel mercato delle cartolarizzazioni dei crediti ipotecari.

“Uno scenario simile – prosegue Dote – è stato recentemente esaminato dall’Osservatorio SalvaLaTuaCasa di Nomisma, dove si evidenzia la crescente preoccupazione delle famiglie italiane rispetto alla capacità di far fronte ai propri impegni finanziari, con il rischio concreto di perdere la propria abitazione. Lo stesso presidente di Abi sottolinea inoltre le conseguenze sulle banche in termini di liquidità e stretta del credito. Meno credito vuol dire che persino le surroghe saranno limitate e, in ogni caso, prevederanno condizioni allineate ai tassi di mercato correnti e non risolveranno il problema. Uno scenario che restringe la gamma di soluzioni a disposizione delle famiglie per far fronte alle difficoltà con il loro mutui”.

“La cartolarizzazione a valenza sociale, uno strumento nuovo nel nostro ordinamento e ancora poco utilizzato, potrebbe perciò rappresentare una valida soluzione tanto per le banche quanto per le famiglie, specialmente in una congiuntura come quella attuale dove altre soluzioni appaiono meno efficaci o inapplicabili per altri motivi”, conclude Dote.

