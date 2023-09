ROME PARADE: annunciata l’edizione 2024 della storica manifestazione del primo dell’anno nella Capitale

È ancora estate, ma i preparativi per una delle più belle feste di Capodanno d’Europa sono già iniziati!

Torna infatti, il 1°gennaio 2024 la Rome Parade che, nella storia ultradecennale della manifestazione, sarà quest’anno ancora più grande: sono infatti attesi migliaia di artisti tra performer, direttori di banda, danzatori, coreografi e artisti di strada!

La parata di Roma e i concerti che la accompagnano nei giorni della festività – entrambi locati nel centro storico della Capitale – sono oramai diventati un appuntamento fisso molto atteso nel calendario degli eventi più importanti in Italia e attirano centinaia di migliaia di persone.

Il Capodanno di Roma è infatti riconosciuto in tutto il mondo come una magnifica vetrina per la città, la regione e il Paese nel suo complesso: con il suo mix ipnotico di performer americani e gruppi contemporanei e folk italiani, questo evento unico è l’apice di una settimana di esibizioni musicali che vedranno esibire nelle più prestigiose cornici ecclesiastiche di Roma e durante il festival di Frascati organici sinfonici, jazz band, ensemble vocali e di musica fa camera dalle migliori high school del Nord America. Una straordinaria opportunità che consente agli educatori e ai loro talentuosi studenti di vivere in Italia un’esperienza didattica, artistica e turistica allo stesso tempo.

Simultaneamente, un gran numero di cittadini romani e il pubblico di turisti sopraggiunti nella Capitale per godersi le vacanze di fine anno avranno la possibilità di condividere con entusiasmo e partecipazione uno dei percorsi più iconici del Tridente romano – Piazza del Popolo, Via del Corso, Via Condotti e Piazza Spagna – che ci si augura per questa nuova edizione sarà ulteriormente esteso, dato il successo della Parade: il pubblico degli ultimi anni – esclusa la pausa della pandemia – è infatti cresciuto in maniera esponenziale registrando un’affluenza di oltre 200.000 visitatori.

Questo ambizioso spettacolo è offerto gratuitamente dalla compagnia inglese Destination Events, tra i leader mondiali nell’organizzazione di grandi eventi, tra i quali la più che celebrata London New Year’s Day Parade.

“Siamo felici di tornare nelle strade della città che amiamo il primo gennaio del prossimo anno – dichiara Lizzie Bone, direttrice della Rome Parade – per riempire ancora una volta di musica, colore, danza e divertimento le amate strade della Città Eterna con un percorso ancora più lungo che possa abbracciare più artisti e spettatori, per condividere insieme una favolosa celebrazione del Capodanno”.

Le formazioni complete della Parade e dei concerti associati ed il programma generale saranno presto pubblicati sul sito ufficiale dell’iniziativa: www.romeparade.com

