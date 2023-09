CODACONS: INFLAZIONE, QUADRO NEFASTO, SOPRATTUTTO PER GLI ALIMENTARI

Pavia: Sulla base dei dati ISTAT di agosto raffica di aumenti per il costo della vita. Ecco in dettaglio un quadro dei rincari su base mensile: n testa alla top ten troviamo il Trasporto marittimo che approfittando della voglia degli italiani di raggiungere la meta delle vacanze, prende il largo e in appena un mese aumenta del 27,1%. Medaglia d’argento per Supporti con registrazioni di suoni, immagini e video con +9,2%. Sul gradino più basso del podio, troviamo i Voli internazionali, che decollano del 9% rispetto a luglio 2023. Al quarto posto, i Pacchetti vacanza nazionali salgono del 7,6%, seguiti dal Gasolio che si impenna del 7%, sia per il riscaldamento che per i mezzi di trasporto. Dopo gli Apparecchi fotografici e strumenti ottici (+5,3%) prosegue, in ottava posizione, la corsa dell’Olio di oliva con +5%, mentre la Benzina segna in agosto un incremento del 4,3%. Chiudono la classifica i Servizi di movimentazione lettere che per colpa dei rialzi decisi da Poste italiane, che ha fatto la bella pensata di aumentare i prezzi dei Servizi Universali di corrispondenza e pacchi, segnano, in media, un +3,8%.

Codacons: “Su base annua il quadro è catastrofico se solo si scorrono i primi posti della classifica: al primo posto troviamo sempre lo zucchero con un incremento del 43,3% su agosto 2022. Al 2° posto l’Olio di oliva con +37,1%. Medaglia di bronzo per le Patate con un astronomico 25,9%. Al 4° posto il Riso (+23,9%), poi i Voli Nazionali (21,9%), i Vegetali freschi (+20,2%), al 7° posto i Pacchetti vacanza nazionali (+17%). Seguono i Gelati (+15,9%), e, ex aequo, Latte conservato e Bibite analcoliche (ambedue con +15,7%). Chiudono la top ten Autocaravan, caravan e rimorchi che costano il 15,6% in più rispetto alla scorsa estate. Urgono misure a livello nazionale più efficaci. Per informazioni sul tema e segnalazioni contattare il Codacons all’indirizzo codacons.pavia@gmail.com o al recapito 347.9619322”.

