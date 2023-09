“Kosmic” è il nuovo singolo di Anna Soares, in uscita venerdì 15 settembre 2023 per LGR/fuoritempo, la nuova sublabel di LGR Lost Generation Records dedicata a proposte musicali di ricerca. Un brano insolito, che fa da eco a un club berlinese in una notte del futuro, in cui atmosfere cyberpunk e un amore che trascende se stesso ballano melodic techno mentre si guardano negli occhi. Se con “Dance to the ground” abbiamo danzato fino alle viscere della terra, con “Kosmic” saremo catapultati nel cosmo e nella sua magia più pura.

Il brano è realizzato in collaborazione con Max Varani (Venus in Disgrace, Frontemare): un’amicizia nata in casa Lost Generation che ha portato e porterà a sperimentazioni sempre nuove.

