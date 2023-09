Alfedena, oggi appuntamento alle 14:30 con la coppa Italia NextPro di Skiroll

Alfedena oggi 23 e domani 24 settembre, ospita la quartultima tappa del circuito nazionale della Coppa Italia NextPro di skiroll.

Le competizioni, sono organizzate dallo Sci Club Alfedena, l’associazione sportiva dilettantistica che da anni “difende” lo sport nel nostro bellissimo paese. L’evento è stato realizzato grazie anche al contributo della Regione Abruzzo ed al patrocinio del Comune di Alfedena.

Grandissimo, è stato il lavoro, per assicurare la riuscita dell’evento, da parte del Comitato Organizzatore dello Sci Club Alfedena, che ha per Presidente Arturo Como.

Il programma inizia oggi sabato 23 settembre con la sprint da 200 metri a tecnica libera.

Le categorie che gareggiano sono: Giovanissimi, Children, Giovani, Senior e Master, e a seguire le batterie.

Partenza della qualificazione alle 14.30

Domenica 24 settembre, a partire dalle 9.30, è programmata una mass start a tecnica libera. Distanze di 1 km per Under 10, 2 km per Under 12, 5 km per Under 14, 7 km per Under 16 e 10 km per Giovani, Senior e Master.

Dirige la gara: Elena Como.

Le premiazioni saranno effettuate alle 18.00 di sabato per la sprint e al termine della competizione per la mass start di domenica mattina.

L’ALCHIMISTA NON percepisce ed è contraria ai finanziamenti pubblici (anche il 5 per mille). La sua forza sono iscrizioni e contributi donati da chi ci ritiene utile.