Strada dissestata, il nuovo singolo di Ateira

“Strada dissestata” è un brano che riassume una parte di vita fatta di paura, frustrazione e lacrime lungo il percorso. È il racconto di una ragazza lasciata sola, in guerra con se stessa ed il mondo; dentro di sé il caos che non riesce a placare, ma del quale nessuno deve venire a conoscenza; vista da fuori lei è la tipica ragazza perfetta a cui tutti si avvicinano per convenienza.

Il titolo del brano nasce da questa duplice guerra rappresentata da una strada dissestata: lei vuole trovare una soluzione per cominciare a vivere davvero e alleviare questa sofferenza, ma ogni volta sembra che quando prova ad afferrare un briciolo di felicità questa voli via. Nel brano la ragazza è solo all’inizio del suo viaggio di auto-consapevolezza, perciò non ha ancora trovato un modo per superare tutto questo, ma ha preso coscienza e sa di voler cambiare e tornare a sorridere.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Per me la musica ed il canto sono ossigeno puro, la mia medicina e con la mia musica vorrei regalare un sorriso a tutti coloro che mi ascoltano”.

L’ALCHIMISTA NON percepisce ed è contraria ai finanziamenti pubblici (anche il 5 per mille). La sua forza sono iscrizioni e contributi donati da chi ci ritiene utile.