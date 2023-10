Veronica Arieta, in arte Ateira, è una cantautrice di 19 anni. La musica fin da piccola ha accompagnato le sue giornate e si è avvicinata a questo mondo grazie al padre, che vedendo in sua figlia delle potenzialità e credendo in lei, l’ha supportata in tutti i suoi studi canori e musicali. Veronica è cresciuta con i grandi interpreti e le grandi voci della musica italiana e americana, trovando nella famiglia “RC Voce Produzione”, la scuola di Alto Perfezionamento Canoro diretta da Cecilia Cesario e Rosario Canale, quell’aiuto e appoggio per realizzare uno dei suoi più grandi sogni “diventare una cantante”. Solo nell’ultimo anno ha iniziato a scrivere brani, in quanto ha sempre sentito l’esigenza di buttare fuori il mondo che aveva dentro. Ateira nasce da una ricerca di un nome che non risultasse banale, equivale al cognome letto al contrario ed intende una persona che porta un miglioramento nel mondo, un po’ come quello che lei vuole portare a se stessa e alle persone che ascoltano la sua musica.

“Strada dissestata” è il nuovo singolo di Ateira disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica dal 22 settembre 2023.

L’ALCHIMISTA NON percepisce ed è contraria ai finanziamenti pubblici (anche il 5 per mille). La sua forza sono iscrizioni e contributi donati da chi ci ritiene utile.