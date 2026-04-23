Cocaina nei fiumi, salmoni fuori rotta: l’inquinamento invisibile che sta alterando gli ecosistemi

Tracce di cocaina disperse nelle acque reflue stanno modificando il comportamento dei salmoni atlantici, spingendoli a nuotare più lontano e più a lungo del normale. A rivelarlo è una ricerca che ha osservato direttamente in ambiente naturale gli effetti di queste sostanze sui pesci, mostrando come anche quantità minime di inquinanti chimici possano alterare gli equilibri degli ecosistemi acquatici.

Gli studiosi hanno monitorato oltre cento giovani salmoni in un lago svedese, seguendone gli spostamenti per diverse settimane attraverso sistemi di tracciamento elettronico. Alcuni pesci erano stati esposti a tracce di cocaina e ad altri composti derivati dal suo metabolismo umano, sostanze che finiscono regolarmente nei corsi d’acqua attraverso gli scarichi urbani e gli impianti di depurazione.

I risultati hanno sorpreso i ricercatori: i salmoni entrati in contatto con questi residui chimici percorrevano distanze molto più ampie rispetto agli altri esemplari, arrivando a spostarsi in aree del lago che normalmente non avrebbero raggiunto. Il cambiamento più evidente è stato osservato nei pesci esposti alla benzoilecgonina, il principale metabolita della cocaina.

Secondo gli scienziati, questo comportamento potrebbe avere conseguenze profonde. Gli spostamenti dei salmoni influenzano infatti la distribuzione del cibo, il rapporto con i predatori e l’equilibrio tra le specie presenti nello stesso habitat. Alterare questi movimenti significa potenzialmente modificare intere dinamiche ecologiche.

Il dato più inquietante riguarda proprio il ruolo dei metaboliti, spesso considerati meno pericolosi della sostanza originale. La ricerca suggerisce invece che questi composti possano avere effetti biologici importanti sulla fauna acquatica, pur essendo presenti nell’acqua in concentrazioni molto basse.

Negli ultimi anni, gli esperti hanno rilevato sempre più spesso tracce di farmaci, antidepressivi, antidolorifici e droghe nei fiumi e nei laghi di diverse parti del mondo. Gli impianti di depurazione non riescono infatti a eliminare completamente queste molecole microscopiche, che continuano così a circolare negli ambienti naturali.

Il caso dei salmoni mostra quanto l’inquinamento invisibile prodotto dalle attività umane possa lasciare segni concreti sulla fauna selvatica. Nelle acque non finiscono soltanto plastica, pesticidi o sostanze industriali: scorrono anche le tracce chimiche delle abitudini umane, capaci di alterare comportamenti naturali sviluppati in migliaia di anni di evoluzione.

Per ora non esistono prove di rischi immediati per il consumo umano di pesce, ma lo studio apre interrogativi sempre più urgenti sull’impatto a lungo termine di queste contaminazioni. Gli ecosistemi acquatici stanno assorbendo sostanze di cui si conoscono ancora poco gli effetti complessivi, e i salmoni potrebbero essere soltanto uno dei primi segnali visibili di un problema molto più ampio.