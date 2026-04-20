Tra pascoli e predatori: uscire dalla guerra ideologica tra uomo e natura

Un vitello appena nato, la vita che inizia fragile e incerta. Poi il lupo, presenza antica che segue il proprio istinto. Da qui nasce il dolore, comprensibile. Ma ciò che sta accadendo dopo, soprattutto sui social, merita una riflessione ancora più profonda.

Molti commenti stanno amplificando la vicenda in modo distorto, trasformandola in un’arena di rabbia. Da una parte si invoca la distruzione dei lupi, dall’altra si attaccano allevatori e agricoltori come fossero irresponsabili o incapaci. In questo clima non si sta difendendo né la natura né il lavoro umano: si stanno umiliando entrambi.

Gli animali selvatici vengono ridotti a simboli di violenza da eliminare. Gli allevatori e gli agricoltori vengono dipinti come colpevoli a prescindere. Ma questa narrazione non cerca di capire, cerca solo uno sfogo. È rabbia senza volontà di comprendere la complessità dei territori, della montagna, della natura e del lavoro agricolo.

Ridurre il rapporto tra uomo e lupo a uno scontro da risolvere eliminando uno dei due è una scorciatoia. Il lupo non è un nemico morale: è un animale che caccia per vivere. L’allevatore non è un antagonista della natura: è una persona che lavora tutti i giorni, compresi i festivi, perché gli animali hanno bisogno di essere seguiti, nutriti, puliti e accuditi continuamente.

La montagna è il territorio del lupo. Quando portiamo il bestiame al pascolo, lo conduciamo dentro un ambiente che non appartiene solo a noi, ma anche alla fauna selvatica. È qui che nasce un equilibrio delicato, che non può essere ignorato né raccontato in modo ideologico. Dire questo non significa dare la colpa agli allevatori, ma ricordare una verità semplice: la libertà degli animali al pascolo deve andare di pari passo con la responsabilità della sorveglianza. Perché il pascolo libero è un valore, ma richiede presenza, attenzione e protezione costante. È una condizione concreta di questo mestiere e di questo ambiente, non un’accusa.

I miei nonni paterni erano pastori. Hanno vissuto una vita durissima, fatta di sacrifici enormi, sveglie all’alba, giornate intere nei boschi con il gregge e una lotta continua per difendere il bestiame dalla fauna selvatica. In quel mondo la risposta era quasi sempre una sola: uccidere l’animale selvatico che minacciava le pecore. Era una scelta figlia della necessità, della povertà, della fatica estrema e di un tempo in cui sopravvivere veniva prima di ogni altra considerazione. Oggi però quella soluzione non è più proponibile. Non sarebbe giusta, non sarebbe lungimirante e non costruirebbe alcun equilibrio. Proprio per questo dobbiamo avere la lucidità di cercare strade diverse, più giuste e più mature, senza dimenticare la durezza della vita di chi ci ha preceduto.

Serve anche rispetto per chi lavora. Fare l’allevatore significa esserci ogni giorno dell’anno, domeniche e festività comprese, spesso in condizioni dure e con pochi strumenti. Quando questa presenza viene meno, non sempre è per negligenza: spesso è il risultato di un sistema che non sostiene abbastanza chi vive davvero di questo mestiere.

E allora la domanda diventa un’altra: vogliamo davvero capire, oppure vogliamo solo sfogarci?

Perché il linguaggio conta. Le parole che usiamo costruiscono o distruggono. Un linguaggio volgare e aggressivo non porta soluzioni, crea solo distanza. Trasforma problemi complessi in slogan vuoti e alimenta una contrapposizione sterile tra chi difende il lupo e chi difende il lavoro dell’uomo, come se le due cose non potessero convivere.

Il vitello morto è una perdita reale, che merita rispetto. Ma trasformarlo in un’arma per attaccare, insultare o dividere non aiuta nessuno.

Se vogliamo cambiare qualcosa, dobbiamo uscire dalla logica del “contro”. Contro il lupo, contro l’allevatore, contro chi la pensa diversamente. Dobbiamo entrare in una logica di responsabilità condivisa.

La natura non è un campo di battaglia. È un equilibrio fragile, in cui ogni scelta ha conseguenze.

E forse la vera sfida oggi non è decidere chi ha ragione.

Ma imparare di nuovo a comprendere, prima di giudicare.