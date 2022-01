Serie TV: quali sono quelle di maggior successo degli ultimi anni

La diffusione dei servizi di streaming come Netflix e Prime Video ha dato in questi ultimi anni un nuovo slancio al mercato delle serie TV , diventate sempre più un fenomeno di costume e un tema di discussione sia tra amici che sul web. Ma quali sono quelle che hanno ottenuto il maggior successo di pubblico e critica? Ecco una breve lista.

Game of Thrones

Game of Thrones è forse uno dei maggiori fenomeni televisivi di sempre, tanto da aver inanellato nel corso delle sue 8 stagioni diversi record sia in termini di spettatori (oltre 45 milioni solo negli USA e più di 1 milione in Italia) che di premi ricevuti (59 Emmy su 160 nomination). Il successo della serie , tratta dal ciclo di romanzi di George R. R. Martin, è dimostrato dal fatto di essere riuscita non solo a dominare sugli schermi ma anche di aver superato il confine televisivo per entrare nel mondo dei videogame, come nel caso dell’omonimo titolo sviluppato da Telltale Games o della slot a tema Games of Thrones presente sui principali siti di settore, e ovviamente anche nel web, con annesse le tante parodie diffusesi sui social.

The Big Bang Theory

Di tutt’altro tenore è The Big Bang Theory, un’altra delle serie TV più viste di sempre ma più leggera e allegra di GoT. Riconducibile al filone delle sitcom statunitensi, The Big Bang Theory narra con una buona dose di ironia le vicende di un gruppo di giovani scienziati, che da veri geek affrontano i rapporti con il mondo esterno in maniera spesso poco convenzionale. Sin dal suo lancio, la serie ideata da Chuck Lorre e Bill Prady è stata accolta con grande entusiasmo, tanto da avere oggi una delle fanbase più estese.

Stranger Things

Statunitense è anche Stranger Things, una serie che unisce horror e fantascienza ai ritmi serrati e intensi di thriller e pellicole drammatiche, il tutto omaggiando il cinema anni ’80 . La storia prende il via dalla sparizione di Will, un bambino che vive nella città di Hawkins, e dalla contemporanea comparsa di Unidici, una bimba con poteri soprannaturali: da quel momento, in città si susseguono numerosi eventi paranormali connessi a una dimensione parallela chiamata Sottosopra.

Breaking Bad

Considerata una delle migliori serie televisive di sempre, Breaking Bad ha ricevuto commenti estremamente positivi non soltanto dagli spettatori, ma anche dalla critica, che ne ha apprezzato regia, sceneggiatura e interpretazioni. Un thriller dai toni drammatici, in cui il protagonista Walter White, venuto a conoscenza di essere malato di cancro, si ritrova al fianco del suo ex studente Jesse Pinkman nella lavorazione di sostanze proibite. Nel 2013, Breaking Bad si è posizionata al 13esimo posto nella classifica delle serie meglio scritte di tutti i tempi redatta dalla Writers Guild of America.

