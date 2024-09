Dixan in collaborazione con CESVI lancia il progetto “Nei Suoi Passi”: un esperimento sociale per sensibilizzare sulla Povertà di Igiene

Dixan, storica marca della multinazionale tedesca Henkel, lancia il progetto “Nei Suoi Passi: A fianco e nei panni di chi vive la povertà di igiene” con un cortometraggio, una landing page dedicata e attivazioni social. Il corto, sviluppato in collaborazione con CESVI, si presenta come un toccante esperimento sociale volto a mettere in luce il tema della povertà di igiene e le barriere sociali che ne conseguono.

Il video mostra, attraverso l’utilizzo dello split screen, due declinazioni parallele del racconto, confrontando una versione del protagonista in abiti puliti e una con gli stessi vestiti, ma sgualciti. Il corto segue, in entrambe le situazioni, Giulio, un giovane violinista di 28 anni, che si deve recare a un’importante audizione musicale in una città che non conosce. A causa del cellulare scarico, non avendo accesso alle mappe, Giulio è costretto a chiedere indicazioni ai passanti.

Il risultato è sorprendente: il contapassi in sovrimpressione nel corso del video rivela che Giulio, quando indossa abiti non puliti, deve compiere molti più passi per raggiungere la sua destinazione. I passanti si dimostrano infatti meno propensi a fermarsi per offrire il proprio aiuto quando la persona di fronte a loro appare trascurata, segno che l’aspetto esteriore – indipendentemente dalle cause fondanti – genera ancora oggi pregiudizi, ostacolando l’accesso a opportunità e alla piena realizzazione del proprio potenziale.

Il progetto è parte dell’impegno di Dixan con CESVI per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla povertà di igiene, una situazione che colpisce circa il 10% delle famiglie italiane[1]. Intesa come l’impossibilità di permettersi le spese relative all’igiene personale, dei propri indumenti e della propria abitazione, la povertà di igiene comporta conseguenze gravi come isolamento sociale, senso di abbandono, problemi psicologici e disagi che limitano le opportunità di affermazione personale.

“Continuiamo a collaborare con CESVI e con le loro Case del Sorriso per tenere alta l’attenzione sul tema della povertà di igiene, guardando soprattutto alle conseguenze che non vengono solitamente prese in considerazione, come l’esclusione e le barriere sociali” – ha dichiarato Francesca D’Angelo-Valente, Direttore Marketing di Henkel Consumer Brands Italia. “Da sempre Dixan si impegna a garantire capi puliti affinché ognuno sia nelle condizioni per poter dare il meglio di sé. Crediamo infatti che l’igiene personale non debba mai rappresentare una barriera per la realizzazione dei propri sogni”.

“Questo progetto di sensibilizzazione offre un’occasione di riflessione sul tema della povertà di igiene, spesso dimenticato, e conferma l’importanza di garantire un sostegno costante e attento affinché, anche ai soggetti più vulnerabili del nostro territorio, non siano pregiudicate opportunità importanti a causa della propria situazione di fragilità e possano aspirare a un futuro di crescita personale” dichiara Roberto Vignola, Vicedirettore Generale di CESVI. “Grazie al sostegno di Dixan abbiamo potuto rafforzare il programma Case del Sorriso attivo a favore di bambini, giovani e famiglie nei contesti del nostro Paese colpiti da povertà economica e educativa. Attraverso il nostro programma, infatti, ci impegniamo, ogni giorno, per offrire a minori e famiglie percorsi di sostegno in grado di rispondere ai loro bisogni e fragilità quotidiane. Il Programma Case del Sorriso ha l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita delle comunità, educando alla cura personale e degli altri e potenziando le risorse di ciascuno, offrendo strumenti e opportunità per comprendere l’importanza di dare valore a sé stessi e ai propri cari, partendo dalla cura del corpo e della mente” conclude Vignola.

Dixan e CESVI collaborano attivamente infatti dal 2023 per contrastare questo fenomeno e sensibilizzarne la conoscenza a tutti i livelli. Dopo il successo del cortometraggio “Imma, i sogni non si macchiano”, presentato al Giffoni Film Festival, nel 2024, Dixan e CESVI hanno tenuto la conferenza “Oltre la superficie: Analisi e proposte per combattere la Povertà di igiene” in presenza delle istituzioni della regione Lombardia. In questa occasione sono stati presentati i dati di una ricerca IPSOS sul sentiment degli italiani in merito alla povertà e alla povertà di igiene, risultati che mostrano come tra l’1% e il 10% delle famiglie italiane viva oggi in condizioni di povertà di igiene, nonostante di questo fenomeno si parli ancora troppo poco.

Oltre a queste iniziative di divulgazione, Dixan si impegna in modo concreto a supportare l’operato delle Case del Sorriso di CESVI; luoghi sicuri che garantiscono cura, igiene personale e supporto psicologico a bambini e famiglie che vivono in condizioni di degrado e abbandono.

Il corto “Nei Suoi Passi” è disponibile sulla landing page dedicata (https://www.donnad.it/lp/dixanpovertadigiene) e sui canali Facebook e Instagram di Dixan, con ulteriori contenuti di approfondimento.

Lo storytelling e il concept creativo sono stati ideati dall’agenzia APCO in collaborazione con Coldfocus.

