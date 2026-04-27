Il Dritto Perfetto nel Tennis: La Tecnica che Può Cambiare il Tuo Gioco

Nel tennis, tutto spesso comincia da lì: il drive. È il colpo che apre lo scambio offensivo, quello che detta il ritmo, costruisce pressione e può trasformare un semplice palleggio in un attacco micidiale. Ma dietro un grande dritto non c’è soltanto forza. Ci sono equilibrio, movimento, precisione e controllo assoluto del corpo.

Uno degli errori più comuni è pensare che basti colpire forte. In realtà il vero segreto parte dai piedi. Ogni spostamento deve preparare il corpo al colpo successivo. Se la palla è lontana, bisogna avanzare con il piede opposto al lato del colpo per entrare bene nella traiettoria. Se invece arriva troppo vicino al corpo, occorre arretrare e ridistribuire il peso per mantenere equilibrio e spazio di movimento.

Anche la posizione del corpo è fondamentale. Un buon giocatore non aspetta mai fermo frontalmente alla rete quando sta per rispondere. Appena parte il servizio avversario, il corpo deve ruotare lateralmente per prepararsi al colpo con maggiore stabilità e fluidità.

Il drive nel tennis è un movimento continuo che può essere diviso in tre fasi. La prima è il caricamento dietro il corpo, che genera potenza. La seconda è il momento dell’impatto davanti al corpo, dove si decide direzione e velocità della palla. La terza è il famoso follow through, il proseguimento del movimento dopo l’impatto, essenziale per dare controllo e rotazione al colpo.

Nel dritto moderno il topspin è fondamentale. La racchetta deve attraversare la palla con fluidità, accompagnandola nel movimento. Il polso, però, non deve diventare protagonista: un drive efficace nasce dal lavoro coordinato di braccio, spalle e trasferimento del peso, non da movimenti nervosi del polso.

Anche la posizione d’impatto cambia tutto. La palla andrebbe colpita tra le ginocchia e le spalle, idealmente all’altezza della vita. Colpire troppo alto o troppo basso rende il controllo molto più difficile.

Quando si gioca incrociato, molti tennisti amatoriali commettono un errore fatale: si allontanano dalla palla invece di entrarci con il corpo. Il peso deve sempre accompagnare il colpo. Solo così il drive mantiene profondità e stabilità.

Il rovescio segue principi simili ma richiede ancora più attenzione all’equilibrio. Il corpo deve liberare spazio per il movimento e il contatto con la palla deve avvenire leggermente più avanti rispetto al dritto. Cercare troppo spin sul rovescio può compromettere precisione e controllo.

Un altro errore comune è affidarsi sempre al colpo preferito. Un giocatore intelligente sviluppa sia il dritto che il rovescio senza diventare prevedibile. Girare continuamente attorno al rovescio per colpire di dritto apre il campo all’avversario e può diventare un suicidio tattico.

Anche la profondità dei colpi conta enormemente. Un drive efficace deve spingere l’avversario lontano dalla rete o costringerlo a colpire in posizioni scomode. Contro chi resta a fondo campo conviene giocare profondo. Contro chi attacca la rete, invece, un colpo più corto e basso può diventare una trappola perfetta.

Alla fine il tennis è una battaglia di dettagli. Il drive perfetto non nasce dalla fretta o dalla forza cieca. Nasce da equilibrio, timing e disciplina. È un colpo che sembra semplice, ma che in realtà contiene tutta l’architettura invisibile del grande tennis.