Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli, famiglia in crescita: il terzo bebè sarebbe già in arrivo

Fiocco in vista in casa Berlusconi. Luigi Berlusconi, ultimogenito di Silvio Berlusconi e Veronica Lario, e la moglie Federica Fumagalli sarebbero pronti ad allargare ancora la famiglia: secondo le ultime indiscrezioni, la coppia aspetterebbe il terzo figlio.

La notizia, rimasta lontana dai riflettori per diverso tempo, sarebbe circolata prima solo tra parenti e amici strettissimi. A raccontarla è il settimanale Chi, che ha sorpreso Luigi e Federica durante una passeggiata a Parco Sempione, a Milano, in un tranquillo momento familiare.

Per la coppia si tratterebbe del terzo bambino dopo Emanuele Silvio, nato nel 2021, e Tommaso Fabio, arrivato nel 2022. Il nuovo bebè, stando alle indiscrezioni, dovrebbe nascere in estate, anche se al momento non sarebbero emersi dettagli sul sesso.

Luigi e Federica, uniti da oltre dieci anni, si sono conosciuti ai tempi dell’Università Bocconi e nel 2020 hanno scelto di sposarsi con una cerimonia riservata. Da sempre lontani dal clamore mondano, continuano a vivere la loro storia con discrezione, preferendo i piccoli riti di famiglia alle luci della cronaca rosa.