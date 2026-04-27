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Jasmine Carrisi innamorata di Haitam: la figlia di Al Bano risponde alle critiche sul fidanzato

Moda, Gossip e altro
Cristina Lamia
Author: Cristina Lamia
1 min.read

Jasmine Carrisi esce allo scoperto e racconta per la prima volta la sua nuova storia d’amore. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso è fidanzata da alcuni mesi con Haitam, ragazzo di origini marocchine, con cui è stata vista durante una passeggiata romantica a Milano.

La relazione era già comparsa sui social, soprattutto su TikTok, dove Jasmine aveva pubblicato alcuni video ironici insieme al fidanzato. Ma accanto ai commenti affettuosi sono arrivate anche parole dure, legate proprio alla nazionalità di Haitam.

Ospite a La Volta Buona, Jasmine ha ammesso di esserci rimasta male: nel 2026 non si aspettava ancora critiche di questo tipo. La 24enne ha spiegato di essere felice e serena accanto a lui, pur confessando un po’ di imbarazzo per questa “presentazione” pubblica della sua vita sentimentale.

Tra i due la frequentazione andrebbe avanti da mesi e ci sarebbe stato anche un viaggio in Marocco, Paese d’origine del ragazzo. In famiglia, le presentazioni ufficiali non sarebbero ancora arrivate, ma Al Bano e Loredana Lecciso sarebbero già a conoscenza della relazione.

Intanto mamma Loredana ha scelto un gesto semplice ma eloquente: un cuore rosso sotto il video in cui Jasmine racconta la vicenda. Un piccolo segnale di sostegno, mentre la giovane Carrisi prova a difendere il suo amore dai commenti più velenosi.

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