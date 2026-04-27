Tony Effe e Giulia De Lellis, battesimo da favola per Priscilla: spunta la benedizione del Papa

Giornata speciale per Tony Effe e Giulia De Lellis, che hanno celebrato il battesimo della piccola Priscilla. A raccontare alcuni momenti della cerimonia è stato il rapper, che sui social ha condiviso foto e dettagli di una festa curata con grande attenzione.

A colpire i fan è stato soprattutto un particolare: la benedizione apostolica di Papa Leone, mostrata tra i ricordi del battesimo. Un dettaglio dal forte valore simbolico, che ha reso l’evento ancora più emozionante per la coppia.

Dalle immagini pubblicate emergono allestimenti eleganti, decorazioni raffinate e torte scenografiche, in un’atmosfera intima ma luminosa. Pochi, invece, gli indizi sulla chiesa e sulla location scelta.

Il battesimo arriva mentre continuano le voci su un possibile matrimonio tra Tony Effe e Giulia. Per ora, però, la coppia si gode questa nuova tappa familiare, tra dolcezza, fede e un pizzico di scintillio social.