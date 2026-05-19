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Oroscopo di oggi 20/05

Oroscopo del Giorno
Cristina Lamia
Author: Cristina Lamia
1 min.read

Ariete
Hai energia da vendere ma pazienza quasi esaurita. Oggi qualcuno potrebbe irritarti profondamente. Respira prima di incendiare metaforicamente la situazione.

Toro
Hai bisogno di certezze, ma oggi tutto sembra un po’ instabile. Non è il giorno giusto per drammi: rifugiati nelle cose semplici.

Gemelli
Parli tantissimo ma rischi di ascoltare pochissimo. Oggi prova a rallentare e capire meglio chi hai davanti.

Cancro
Hai il cuore aperto ma anche una certa vulnerabilità. Evita di prendere sul personale tutto ciò che accade.

Leone
Oggi hai fascino da vendere ma anche ego leggermente ingombrante. Ricorda: non tutto ruota attorno a te. Anche se spesso sembra.

Vergine
Hai bisogno di ordine ma il caos altrui oggi sembra perseguitarti. Cerca di non trasformarti nella polizia della precisione.

Bilancia
Vorresti pace ma rischi di finire nel mezzo di discussioni assurde. Il tuo talento diplomatico oggi servirà parecchio.

Scorpione
Hai intuito forte ma oggi rischi di vedere doppi significati pure in un “come stai?”. Calma detective.

Sagittario
La tua voglia di libertà cresce. Se qualcuno cerca di limitarti potresti sparire emotivamente senza salutare.

Capricorno
Sei stanca di portare peso sulle spalle. Oggi concediti qualcosa di leggero senza sentirti improduttiva.

Acquario
Hai idee strane ma illuminanti. Qualcuno potrebbe finalmente capire il tuo linguaggio da visionaria.

Pesci
Giornata romantica ma anche un po’ nostalgica. Non vivere troppo nel passato.

Frase del giorno:
“Le persone complicate dicono sempre di odiare i drammi. Curiosamente li portano ovunque.”

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