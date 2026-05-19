Oroscopo di oggi 20/05

♈ Ariete
Hai energia da vendere ma pazienza quasi esaurita. Oggi qualcuno potrebbe irritarti profondamente. Respira prima di incendiare metaforicamente la situazione.
♉ Toro
Hai bisogno di certezze, ma oggi tutto sembra un po’ instabile. Non è il giorno giusto per drammi: rifugiati nelle cose semplici.
♊ Gemelli
Parli tantissimo ma rischi di ascoltare pochissimo. Oggi prova a rallentare e capire meglio chi hai davanti.
♋ Cancro
Hai il cuore aperto ma anche una certa vulnerabilità. Evita di prendere sul personale tutto ciò che accade.
♌ Leone
Oggi hai fascino da vendere ma anche ego leggermente ingombrante. Ricorda: non tutto ruota attorno a te. Anche se spesso sembra.
♍ Vergine
Hai bisogno di ordine ma il caos altrui oggi sembra perseguitarti. Cerca di non trasformarti nella polizia della precisione.
♎ Bilancia
Vorresti pace ma rischi di finire nel mezzo di discussioni assurde. Il tuo talento diplomatico oggi servirà parecchio.
♏ Scorpione
Hai intuito forte ma oggi rischi di vedere doppi significati pure in un “come stai?”. Calma detective.
♐ Sagittario
La tua voglia di libertà cresce. Se qualcuno cerca di limitarti potresti sparire emotivamente senza salutare.
♑ Capricorno
Sei stanca di portare peso sulle spalle. Oggi concediti qualcosa di leggero senza sentirti improduttiva.
♒ Acquario
Hai idee strane ma illuminanti. Qualcuno potrebbe finalmente capire il tuo linguaggio da visionaria.
♓ Pesci
Giornata romantica ma anche un po’ nostalgica. Non vivere troppo nel passato.
Frase del giorno:
“Le persone complicate dicono sempre di odiare i drammi. Curiosamente li portano ovunque.”