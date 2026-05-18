Oroscopo di oggi 19/05

♈ Ariete

Cara Ariete, oggi hai la delicatezza di una ruspa emotiva. Va bene essere sincere, ma non serve demolire tutto ciò che incontri. In amore abbassa un po’ il tono da generale in missione.

♉ Toro

Hai bisogno di stabilità e tranquillità, ma oggi il mondo sembra deciso a testare la tua pazienza. Occhio solo a non chiuderti troppo: qualcuno potrebbe sorprenderti positivamente.

♊ Gemelli

Hai idee, parole, pensieri e probabilmente tre conversazioni aperte contemporaneamente. Il rischio? Confondere le persone. O confondere te stessa.

♋ Cancro

Oggi sei emotiva ma più forte del solito. Attenzione solo a non trasformare un dettaglio in un film drammatico da tre ore con colonna sonora triste.

♌ Leone

Vuoi attenzioni e sinceramente anche un po’ di adorazione. Se qualcuno oggi non nota il tuo splendore, il problema potrebbe essere la sua vista.

♍ Vergine

Hai voglia di sistemare tutto: cose, persone, sentimenti, vite altrui. Però ricorda una cosa fondamentale: non sei il servizio assistenza dell’umanità.

♎ Bilancia

Sei in modalità “forse sì, forse no, forse boh”. Oggi decidi almeno una cosa senza chiedere dodici pareri esterni.

♏ Scorpione

Hai radar emotivi potentissimi. Però attenzione: non tutte le persone sono misteriose. Alcune sono solo confuse.

♐ Sagittario

Hai bisogno d’aria nuova. Routine e pesantezze oggi ti sembrano torture medievali.

♑ Capricorno

Sei concreta ma un po’ troppo severa con tutto e tutti, soprattutto con te stessa. Fermati un attimo.

♒ Acquario

Hai intuizioni brillanti, peccato che spesso le spieghi come un genio stanco dell’umanità.

♓ Pesci

Romanticismo alle stelle, lucidità un po’ meno. Non idealizzare troppo qualcuno solo perché ti ha scritto “buongiorno”.