Oroscopo di oggi 19/05

♈ Ariete
Cara Ariete, oggi hai la delicatezza di una ruspa emotiva. Va bene essere sincere, ma non serve demolire tutto ciò che incontri. In amore abbassa un po’ il tono da generale in missione.
♉ Toro
Hai bisogno di stabilità e tranquillità, ma oggi il mondo sembra deciso a testare la tua pazienza. Occhio solo a non chiuderti troppo: qualcuno potrebbe sorprenderti positivamente.
♊ Gemelli
Hai idee, parole, pensieri e probabilmente tre conversazioni aperte contemporaneamente. Il rischio? Confondere le persone. O confondere te stessa.
♋ Cancro
Oggi sei emotiva ma più forte del solito. Attenzione solo a non trasformare un dettaglio in un film drammatico da tre ore con colonna sonora triste.
♌ Leone
Vuoi attenzioni e sinceramente anche un po’ di adorazione. Se qualcuno oggi non nota il tuo splendore, il problema potrebbe essere la sua vista.
♍ Vergine
Hai voglia di sistemare tutto: cose, persone, sentimenti, vite altrui. Però ricorda una cosa fondamentale: non sei il servizio assistenza dell’umanità.
♎ Bilancia
Sei in modalità “forse sì, forse no, forse boh”. Oggi decidi almeno una cosa senza chiedere dodici pareri esterni.
♏ Scorpione
Hai radar emotivi potentissimi. Però attenzione: non tutte le persone sono misteriose. Alcune sono solo confuse.
♐ Sagittario
Hai bisogno d’aria nuova. Routine e pesantezze oggi ti sembrano torture medievali.
♑ Capricorno
Sei concreta ma un po’ troppo severa con tutto e tutti, soprattutto con te stessa. Fermati un attimo.
♒ Acquario
Hai intuizioni brillanti, peccato che spesso le spieghi come un genio stanco dell’umanità.
♓ Pesci
Romanticismo alle stelle, lucidità un po’ meno. Non idealizzare troppo qualcuno solo perché ti ha scritto “buongiorno”.
Frase del giorno:
“L’esperienza è quella cosa che arriva cinque minuti dopo aver fatto la sciocchezza.”