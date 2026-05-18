Oroscopo di oggi 18/05

♈ Ariete
Hai voglia di dire quello che pensi. Tutto. A tutti. Forse seleziona un po’.
♉ Toro
Ti irritano le persone incoerenti. Preparati: oggi ne incontrerai diverse.
♊ Gemelli
Sei simpatica ma distraibile come un gatto davanti a una farfalla.
♋ Cancro
Hai bisogno di coccole emotive ma fai finta di niente.
♌ Leone
Vuoi primeggiare pure nelle discussioni inutili.
♍ Vergine
Oggi potresti fare un corso accelerato su “come rilassarsi senza sentirsi in colpa”.
♎ Bilancia
Hai bisogno di chiarezza. Basta mezze frasi e situazioni ambigue.
♏ Scorpione
Magnetica ma sospettosa. Un classico.
♐ Sagittario
Spirito libero e poca pazienza per le persone pesanti.
♑ Capricorno
Sei efficiente ma forse troppo severa con te stessa.
♒ Acquario
Qualcuno potrebbe finalmente capire una delle tue strane idee.
♓ Pesci
Più intuitiva del solito. Fidati del tuo radar emotivo.
Frase del giorno:
“Il problema non è crescere. È continuare a fingere di essere persone equilibrate.”