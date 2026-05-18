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Oroscopo di oggi 18/05

Oroscopo del Giorno
Cristina Lamia
Author: Cristina Lamia
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Ariete
Hai voglia di dire quello che pensi. Tutto. A tutti. Forse seleziona un po’.

Toro
Ti irritano le persone incoerenti. Preparati: oggi ne incontrerai diverse.

Gemelli
Sei simpatica ma distraibile come un gatto davanti a una farfalla.

Cancro
Hai bisogno di coccole emotive ma fai finta di niente.

Leone
Vuoi primeggiare pure nelle discussioni inutili.

Vergine
Oggi potresti fare un corso accelerato su “come rilassarsi senza sentirsi in colpa”.

Bilancia
Hai bisogno di chiarezza. Basta mezze frasi e situazioni ambigue.

Scorpione
Magnetica ma sospettosa. Un classico.

Sagittario
Spirito libero e poca pazienza per le persone pesanti.

Capricorno
Sei efficiente ma forse troppo severa con te stessa.

Acquario
Qualcuno potrebbe finalmente capire una delle tue strane idee.

Pesci
Più intuitiva del solito. Fidati del tuo radar emotivo.

Frase del giorno:
“Il problema non è crescere. È continuare a fingere di essere persone equilibrate.”

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Oroscopo di oggi 29/05
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Cristina Lamia
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