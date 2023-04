Ju-Ju – Ojos de Rana

Ojos de Rana (Frog Eyes) is a soundscape with acid house and electro influences, dancefloor oriented, but with a rather cinematic melodic journey.

The track is produced with the following instruments: Deepmind 6 Synthesizers, Erica Synth DB-01, MPC Live, Elektron Model Cylces

About Ju-Ju

Ju-Ju (Julian Carrara) is a music producer based in Madrid.

His influences range from the most archaic 8 bit sounds, through a background in Latin American alternative music, to the most rave and acid sound.

Ju-Ju is the solo project of Julian Carrara, Argentinean producer and engineer based in Madrid, Spain.

After many years participating in projects such as I Have Problemas, 2G1B, Candeleros and accompanying artists in the role of producer or sound engineer, Ju-Ju is a space to play, experiment and express himself with all the tools and sonorities he has acquired.

Ojos de Rana es un paisaje sonoro con influencias acid house y electro, orientado a la pista de baile, pero con un viaje melódico bastante cinematográfico.

El track está producido con los siguientes instrumentos: Sintetizadores Deepmind 6, Erica Synth DB-01, MPC Live, Elektron Model CylcesAcerca de Ju-Ju

Ju-Ju (Julian Carrara) es un productor de música con base en la ciudad de Madrid.

Sus influencias van desde los sonidos más arcaicos del 8 bit, pasando por una trayectoria en música alternativa latinoamericana, hasta el sonido más rave y ácido.

Ju-Ju es el proyecto solista de Julian Carrara, productor e ingeniero argentino afincado en Madrid, España.

Luego de muchos años participando en proyectos como I Have Problemas, 2G1B, Candeleros y acompañando a artistas en el rol de productor o ingeniero de sonido, Ju-Ju es un espacio donde jugar, experimentar y expresarse con todas las herramientas y sonoridades adquiridas.