‘Velociraptor’, is the new single from Bristol-based rock trio Krooked Tongue.

Velociraptor is the second single taken from their upcoming second EP, due later this year. Fierce and effortlessly cool, it’s a song about finding your inner animal and letting it loose.

“You have to find space in this fucked up world to have fun, get wasted, kiss and tell. We’re not here for a long time, so it may as well be a good time”, exclaims vocalist and lyricist Oli Rainsford.

