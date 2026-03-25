NOVITà

spot_img

ARTICOLLI COLLEGATI

spot_img

Referendum da cani…

Mondo Cane
Redazione
Author: Redazione
Less than 1 min.read

La vignetta rende bene l’esito del referendum: il cane del “No” appare sicuro e soddisfatto, addirittura esultante, mentre quello del “Sì” è visibilmente affranto, quasi rassegnato.

Il messaggio è chiaro: la vittoria del “No” non è solo numerica, ma anche emotiva e simbolica. Da una parte c’è chi vive il risultato come una conferma e una vittoria identitaria; dall’altra chi subisce la sconfitta con delusione e amarezza.

La satira sottolinea proprio questo contrasto: il referendum, più che un confronto tecnico, diventa uno scontro tra visioni opposte, in cui il risultato finale lascia vincitori che festeggiano e sconfitti che faticano ad accettarlo.

Previous article
Il Castello di Saint-Marcel: i fantasmi tra i corridoi della Valle d’Aosta
Il Castello di Saint-Marcel: i fantasmi tra i corridoi della Valle d’Aosta
Next article
Le facce della morte: il film shock che sconvolse il pubblico
Le facce della morte: il film shock che sconvolse il pubblico
Redazione
Redazionehttps://www.mondoraro.org
Un gruppo di "matti", con la voglia di informare e divertirsi...

ARTICOLI POPOLAI