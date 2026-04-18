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Pressioni ad Alfedena per non far svolgere la mostra di G.Kaloff: GAZA – War Ends Where Humanity Begins

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Redazione
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Gianni Leone in arte G.Karloff afferma:

Negli ultimi giorni mi trovo costretto a parlare non solo di arte, ma anche di ciò che le gira attorno.
Sto subendo pressioni, più o meno esplicite, affinché la mostra GAZA – War Ends Where Humanity Begins non venga realizzata. A questo si aggiungono difficoltà concrete nel diffondere il manifesto sul territorio di Alfedena e persino nelle immediate vicinanze della sede de L’Alchimista, spazio che dovrebbe invece essere luogo di libera espressione.
Non entro nei dettagli di chi o cosa stia ostacolando questo percorso. Non è questo il punto. Il punto è che quando un’opera incontra resistenza prima ancora di essere vista, significa che ha già colpito nel segno.
Io però non mi arrendo.
L’arte non chiede permesso per esistere. Non nasce per essere comoda, né per essere silenziosa. Nasce per aprire, disturbare, interrogare. E continuerò a lottare per realizzare per tempo questa mostra con gli strumenti che ho: immagini, parole e presenza.
Se un manifesto su un muro fa paura, allora forse quel muro era già fragile.
A chi si chiede se verrò denunciato perché comunque affiggerò questi manifesti, rispondo con semplicità: non è questo che fermerà la mia mostra.
Ciò che è in gioco non è un poster. È la possibilità di dire qualcosa.

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