Elisabetta II e il caso Andrea: il biografo svela il pagamento milionario che scuote Buckingham Palace

Un’ombra torna ad allungarsi sulla memoria della Regina Elisabetta II. A pochi giorni dal centenario della sua nascita, il biografo reale Robert Hardman riaccende i riflettori su una delle vicende più delicate degli ultimi anni della monarchia britannica: il caso Epstein e il coinvolgimento del principe Andrea.

Secondo quanto anticipato da People, Hardman sostiene che la sovrana avrebbe contribuito economicamente all’accordo raggiunto nel 2022 tra il figlio e Virginia Giuffre, la donna che aveva accusato Andrea di abusi quando era minorenne. Accuse che il principe ha sempre negato e che si sono concluse con un patteggiamento senza ammissione di responsabilità.

La cifra, secondo le indiscrezioni, sarebbe stata vicina ai 16 milioni di dollari. Una decisione che oggi il biografo definisce pesante come una corona di piombo: un errore destinato a restare nella storia.

Elisabetta, già costretta ad allontanare Andrea dagli incarichi pubblici, si sarebbe trovata davanti al conflitto più doloroso: quello tra il dovere verso la Corona e l’istinto di proteggere un figlio. E proprio lì, secondo Hardman, la regina avrebbe ceduto.

Il gesto, se confermato, rischia di aggiungere una crepa inattesa al racconto della sovrana più longeva del Regno Unito. Mentre Carlo III continua a gestire una famiglia reale segnata da scandali, fratture e richieste di riabilitazione, il nome di Andrea resta uno dei nodi più ingombranti di Buckingham Palace.