Dimagrire davvero serve? Quando il peso diventa una questione di salute e non solo di estetica

Noi donne lo sappiamo bene: il rapporto con il corpo non è mai soltanto una questione di peso. È uno specchio, sì, ma anche una voce nella testa, uno sguardo degli altri addosso, un confronto continuo con modelli spesso impossibili, ritoccati, filtrati, venduti come normalità.

E allora capita di pensare di dover dimagrire anche quando non ce n’è davvero bisogno. Capita di sentirsi “troppo” qualcosa: troppo morbide, troppo larghe, troppo fuori misura. Come se il nostro corpo dovesse continuamente chiedere scusa per esistere.

Ma la domanda giusta non dovrebbe essere: “sono abbastanza magra?”. La domanda giusta dovrebbe essere: “sto bene?”.

Perché dimagrire non dovrebbe mai nascere solo dalla moda, dal giudizio degli altri o da quella cattiveria silenziosa che a volte impariamo a rivolgere contro noi stesse. Il peso diventa un tema serio quando incide sulla salute, sull’energia, sulla mobilità, sul respiro, sulla qualità della vita. Oppure quando è un medico a segnalarci che qualcosa va seguito con attenzione.

In quel caso non si parla di estetica, ma di prevenzione. Sovrappeso e obesità possono aumentare il rischio di problemi metabolici, cardiovascolari, articolari e di altre complicazioni. Ed è giusto non ignorarlo. Prendersi cura di sé non significa arrendersi alla pressione sociale, significa ascoltare il corpo prima che sia lui a urlare.

Questo, però, non vuol dire inseguire diete punitive, fame programmata o promesse miracolose da copertina. Un percorso serio non umilia il corpo, non lo tratta come un nemico da sconfiggere. Parte da obiettivi realistici, da un’alimentazione equilibrata, dal movimento regolare, dal sonno, dalla calma, e soprattutto da un confronto con professionisti qualificati.

Anche il disagio personale merita rispetto. Sentirsi sempre fuori posto nel proprio corpo può pesare sull’umore, sull’autostima, sulle relazioni, perfino sul modo in cui ci muoviamo nel mondo. Ma la risposta non può essere la guerra contro noi stesse. Il corpo non va punito. Va capito, accompagnato, curato.

Chi sente il bisogno di perdere peso può iniziare da piccoli cambiamenti: camminare di più, ridurre gli eccessi, organizzare meglio i pasti, bere più acqua, dormire meglio, chiedere aiuto a un medico o a una nutrizionista. Le svolte vere, spesso, non fanno rumore. Non hanno slogan. Non promettono miracoli in dieci giorni. Semplicemente funzionano perché rispettano i tempi della persona.

Prima di iniziare qualsiasi percorso, soprattutto se si vuole perdere molto peso o se ci sono problemi di salute, è sempre importante parlare con un medico. Il dimagrimento non dovrebbe essere improvvisato, né trasformarsi in una corsa crudele contro se stesse.

Alla fine, forse, la vera rivoluzione è questa: smettere di chiederci se dobbiamo diventare più piccole per piacere al mondo, e iniziare a chiederci cosa ci serve per stare meglio.

Perché il corpo di una donna non è un campo di battaglia. È casa. E una casa non si odia: si cura.